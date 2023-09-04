"Дадут необходимые месседжи миру": в Сочи Эрдоган встретился с Путиными (фото, видео)

По словам российского президента, в ходе переговоров будут обсуждены такие вопросы, как "зерновая сделка, украинский конфликт, ситуация в Сирии и другие вопросы двустороннего и многостороннего характера".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 4 сентября сообщила турецкая газета Sabah.

"Эрдоган прибыл в Сочи", — говорится в сообщении газеты.

В международном аэропорту Сочи главу турецкого государства встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие.

По данным российского канала Raedovka, Президент РФ подчеркнул, что темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется — товарооборот увеличился на 86%, и позитивный тренд сохраняется в первой половине года. По его словам, развиваются и направления в области сельского хозяйства, металлургии, энергетики и других сферах.

Также Владимир Путин перечислил вопросы, которые будут обсуждены в ходе переговоров — "зерновая сделка, украинский конфликт, ситуация в Сирии и другие вопросы двустороннего и многостороннего характера".

Президент Турции подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры двух стран дадут "необходимые месседжи миру", и особенно это будет иметь значение для стран Африки.

Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что на переговорах с Путиным Эрдоган может предложить организовать прямые переговоры между сторонами конфликта на Украине.

Переговоры в Сочи станут первой очной встречей Путина и Эрдогана с октября 2022 года. В последний раз Путин и Эрдоган встречались в октябре на саммите в Казахстане, они обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам.

С тех пор президенты общались по телефону 13 раз, также Путин присутствовал на церемонии закладки топлива на турецкой АЭС "Аккую" по видеосвязи.

Напомним, что 4 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным собирается вновь заговорить о прекращении войны и готов выступить посредником.

1 сентября сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал будущую встречу двух президентов. Он убежден, что эти переговоры крайне важны для Турции, если учитывать тот факт, в каком экономическом состоянии она находится.