"Как тень отца Гамлета": Эрдоган не сдавал интересы Украины на переговорах с Путиным, – Кулеба

По словам главы МИД Украины, у РФ не было никаких оснований для выхода из соглашения. Если сейчас пойти на уступки Москве, то через месяц она может снова выйти и выдвинуть новые требования.

Любые переговоры о возобновлении зерновой сделки не могут пройти без учета позиции Украины. Это же касается разговора президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина в Сочи. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

По его словам, позиция Украины является простой, а именно: зерновая инициатива должна быть возобновлена, но не за счет "прихотей" Российской Федерации.

"Украина – как тень отца Гамлета: мы всегда присутствуем. И турецкий министр иностранных дел был в Киеве, у нас были очень предметные разговоры", – сказал Кулеба.

Он заявил, что у РФ не было никаких правовых и политических оснований для выхода из соглашения. Если сейчас пойти на уступки Москве, то через месяц она может снова выйти и выдвинуть новые требования.

"Это классический шантаж", – объяснил Кулеба.

Министр отметил, что о полных результатах переговоров сам Эрдоган проинформирует украинскую сторону. Так, возможно, планируется разговор Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я убежден, что по результатам этих переговоров состоится контакт между Эрдоганом и Зеленским", – отметил Кулеба.

Напомним, что в понедельник 4 сентября в российском городе Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Путина, на встрече было запланировано обсудить вопросы "зерновой сделки, украинского конфликта, ситуации в Сирии и другие вопросы двустороннего и многостороннего характера".