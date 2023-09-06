G7 отложили регулярные пересмотры цен на российскую нефть из-за резкого их роста, — Reuters

Российская нефть торгуется выше лимитированной цены и использует "серый" флот танкеров. Это усложняет возможности контроля Запада за соблюдением ценовых ограничений.

Российские нефтяные компании нашли способы продажи нефти марки Urals и нефтепродуктов, используя меньше западных судов и снижая страховые выплаты, сообщает Reuters. Это позволило России обходить ограничения цен, наложенных на российскую нефть, и продавать ее выше лимита.

Страны G7 объясняют это тем, что компании, которые способствуют нефтяной торговле России, находятся за пределами введенных санкций. Поэтому российское топливо таким образом могут покупать третьи страны, что увеличивает доход РФ от продажи этого энергоресурса.

Напомним, что Большая семерка вместе с Евросоюзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре 2022 года, а с февраля этого года — на топливо. Сначала страны ЕС согласились пересматривать лимит цены каждые два месяца и корректировать его, если необходимо, тогда как G7 будет пересматривать ценовой потолок при необходимости. Однако Большая семерка не пересматривала ограничения с марта 2023 года и, по данным Reuters, не планирует в ближайшее время корректировать их.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или по крайней мере об этом, но формально этого никогда не было", — пишет агентство со ссылкой на один дипломатический источник.

Как прогнозирует Reuters, именно сентябрьская Генеральная Ассамблея ООН может стать неформальной платформой для переговоров по такому ограничению.

Министерство финансов России сообщило, отмечает агентство, что средняя цена на сырую нефть марки Urals восстановилась до 74 долларов за баррель в нынешнем августе, что значительно превышает максимальный предел в 60 долларов за баррель, и выросла со среднего 56 долларов за первые шесть месяцев года. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное топливо, также превысили санкционные ограничения.

Однако, как писал Фокус, США не видят беспокойства из-за российской нефти и считают, что введенные санкции действуют.

Тем временем в южных регионах России уже заметили дефицит горючего. Эксперты Фокуса объяснили начало топливного кризиса у страны-агрессора и назвали РФ страной пустой бензоколонки.