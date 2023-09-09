Не доверяет даже своей охране: экс-охранник Путина рассказал о работе на президента РФ

Виталий Брижатый работал в ФСО инструктором-кинологом, охранял дачу российского президента в аннексированном Крыму, а после начала войны в Украине сбежал с семьей в Эквадор.

Виталий Брижатый, бывший сотрудник Федеральной службы охраны, охранявший дачу Владимира Путина в аннексированном Крыму, дал откровенное интервью о том, как работал с российским президентом, но сбежал в Эквадор, когда стало ясно, что его отправят на войну в Украину. Брижатый назвал Путина преступником и говорит, что против войны, которую развязала РФ. Интервью вышло на телеканале "Дождь".

Виталий Брижатый родом с Камчатки, а его жены – из Крыма. Поженившись, они переехали в аннексированный Крым, где он сначала устроился на службу в ОМОН кинологом, а затем – в ФСО инструктором-кинологом.

Интервью охранника Путина

Он охранял дачу Путина в поселке Олива на южном берегу Крыма. Рядом с дачей президента РФ расположены дачи бывшего президента России Дмитрия Медведева и главы ФСБ Александра Бортникова.

По словам Брижатого, территории "дач", занимают огромную территорию, на которой есть все: от фитнесс-центров до чайных домиков. Также там есть вертолетные площадки, КПП и частные пляжи. С воды резиденции Путина и его подручных охраняют водолазы (к слову, они располагались в одном домике с кинологами), а на земле дачи окружают трехметровые заборы с камерами. Виталий отмечает, что после аннексии Крыма, у местных жителей нет доступа к морю, он полностью перекрыт.

Правительственные резиденции в крымском поселке Олива Фото: Скриншот

"На этих дачах работаю люди. Человек в звании, а у него должность – оператор стиральных машин", — вспоминает Виталий. Сам он бывал на даче Бортникова и говорит, что попасть на правительственные дачи очень сложно. Зато упомянул, что на каждой из дач есть комната для прослушивания музыки за 45 миллионов российских рублей.

Путин никому не доверяет, даже своей охране, которая может не знать, где именно находится президент России.

"Людям могут сказать: "Он отдыхает на этой даче", и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте", – утверждает бывший охранник российского президента.

Забор, окружающий дачу Путина в Оливе Фото: Новая газета

"Дачи функционируют постоянно. Люди работают, туда завозится еда на тот случай, если хозяин, или гость туда приедет. Если еда портится – ее выкидывают и привозят новую", — говорит Виталий.

По его словам, во время поездок Путина в Крым его прилет анонсируется сразу в двух аэропортах – Севастополя и Симферополя, расстояние между ними больше 100 километров. Но при этом Путин может прибыть по морю, или прилететь на вертолете. Точно никто не знает.

На территориях дач запрещено использование смартфонов всем сотрудникам ФСО. Но при этом вся коммуникация происходит в WhatsApp. А у всех гражданских, которые попадают на территорию резиденций – забирают паспорта и телефоны. Так что все фото, которые попадают в Сеть, сделаны именно сотрудниками ФСО, отмечает Виталий.

Забор, окружающий дачу Путина в Оливе Фото: Новая газета

По его словам, в ВСО существует подразделение СБП – Служба безопасности президента РФ. И именно работники этого подразделения сопровождают его повсюду.

В чем заключалась работа Виталия Брижатого

Местная служба охраны и самого Виталия, как кинолога, заключалась в осмотре территории на предмет взрывчатых веществ. А также он проверял подарки, которые, как он говорит, возили Путину "Камазами". Так, Валентине Матвиенко, председателю Совета Федерации, которая отдыхала в аннексированном Крыму, в какой-то момент привезли телевизор.

Охрана на даче Путина в Оливе Фото: Новая газета

Также проверяют тех, кто может (или не может) встретится с Путиным. По словам Виталия губернатора Севастополя отправили в карантин на три недели перед визитом. Позже он узнал, что на всех, кто не из Москвы, и не приближен к Путину, есть "папки", так как эти сотрудники считаются неблагонадежными. Также, по его словам, все они были запуганы и доносили друг на друга начальству.

Отношение к войне

Виталий говорит, что сразу после начала войны в Украине в феврале 2022 года, им всем велели надеть бронники. И большинство его коллег были рады, рассчитывая на то, что захват Украины будет быстрым и на новых территориях появится работа и возможность продвинуться по карьерной лестнице. "Это ж там надо будет что-то охранять", — вспоминает Виталий.

Сам он решил уволиться. Но его рапорт не приняли. Зато прибавилось работы – теперь его коллеги постоянно должны были наблюдать за небом, опасаясь дронов.

Как Виталию удалось покинуть Крым и уволится из ФСО

Он говорит, что разочаровался в президенте после полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудникам ФСО запретили общаться с украинскими родственниками, гражданами США и Евросоюза и любыми людьми, выступающими против войны. Дело могли завести на сотрудника ФСО, чей собеседник лайкал посты в соцсетях в поддержку Украины.

Виталий Брижатый сейчас проживает в Эквадоре Фото: Скриншот

После того как он подал рапорт, с ним провели двухчасовую беседу и пригрозили отправить на фронт. У него должен был быть отпуск, но его начальник, полковник ФСО поставил особую отметку напротив его фамилии и Виталий понял, что его "взяли на карандаш".

Он втайне от всех получил загранпаспорт. Его жена оформила вид на жительство в Эквадоре. Брижатый сообщил начальству, что теперь у него есть ВНЖ и закон запрещает ему находиться на службе в ФСО. Только после этого его уволили.

"Последняя фраза, которую я услышал, когда уходил: "Удачи на фронте!"", – рассказывает он. Решение Виталия уехать было воспринято родными в штыки. Отец это не принял. "Потому что он смотрит телевизор", — шутит мужчина.

Напомним, дача Путина в Оливе – вторая путинская резиденция в Крыму, о которой стало известно. Об объекте впервые рассказала редакция "Крым.Реалии" в 2021 году. Еще одна резиденция Путина находится в Нижней Ореанде у Ливадии. Ее ему купил его друг Юрий Ковальчук.