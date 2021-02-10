Дачу Брежнева в Крыму, которая понравилась Путину, купили друзья президента РФ

Приобрести эту дачу под свою резиденцию в Крыму российский президент намеревался еще в 2004 году, но в 2005 году сделка о покупке была разорвана.

Крымская дача "Глициния", на которой любил отдыхать генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, в августе 2019 года была продана с торгов за 1,2 млрд рублей, передает "Проект".

Тогда имя покупателя не назвали, однако журналистам удалось узнать, что за покупкой стояла компания, зарегистрированная за восемь месяцев до торгов и связанная с банком "Россия". Основным акционером последнего является не кто иной как друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, а все известные акционеры — его приближённые.

По информации "Проекта", АО "Ореанда-12", которое якобы приобрело дачу, было зарегистрирована на Яниса Эрманиса. Журналисты выяснили, что "миллиардер" живет в неблагополучном районе на юге Москвы и преподает боевые искусства. Он ведет скромный образ и больших денег не имеет. Во время общения с изданием он факт приобретения дачи не отрицал, но комментировать покупку отказался. Вскоре после покупки дачи Эрманис покинул пост директора во всех связанных с "Глицинией" юрлицах.

[ + – ] Янис Эрманис Фото: YouТube-канал школы "Вин Чун Фат За Куен"

В материале сообщается, что на эту дачу еще в начале 2000-ых положил глаз Владимир Путин. В ноябре 2004 года ее пытались приватизировать: тогда российский государственный банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу. Бывший президент Украины Леонид Кучма в мемуарах писал, что дача покупалась для Владимира Путина, как его резиденция.

"На самом деле никто особенной тайны из этого не делал. С самого начала было сказано, что дача покупается «как официальная резиденция президента России в Крыму". Контракт заключили с госуправлением делами президента РФ. Позже покупателем стал российский "Внешторгбанк", — вспоминал он в книге "После Майдана. Записки президента".

О том, что дача предназначалась именно для Путина, заявлял тогда прокурор Крыма Виктор Шемчук.

Контракт о покупке был подписан в том же году во время визита президента РФ в Крым. Однако с приходом к власти Виктора Ющенко в 2005 году, которого Кремль открыто недолюбливал, разорвал сделку и заставил вернуть аванс. По словам тогдашнего постоянного представителя президента Украины в Крыму Геннадия Москаля, это стало одной из причин "газовых войн" между Москвой и Киевом.

После оккупации Крыма вопрос с дачей снова встал на повестке дня и вот теперь она ушла с молотка. Эта сделка стала одной из самых дорогих для Крыма.

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Дача расположена в поселке Ореанда под Ялтой, на окраине старинного Ливадийского парка, разбитого в конце XIX века на землях крымского имения семьи Романовых Скромный двухэтажный особняк из необлицованного желтого песчаника включал 14 комнат, столовую на 40 человек, каминный и банкетный зал. До оккупации полуострова в ней располагался дорогой пансионат, который пользовался популярностью из-за близости к морю и красивой местности.

Вопрос о том, собирается ли Ковальчук и его приближенные сами пользоваться дачей или же купили ее для Путина, пока что неизвестно. В Ялте эту недвижимость давно называют "путинской", однако она выглядит запущенной и туда уже несколько лет не приезжают гости.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией показал дворец на мысе Идокопас возле Геленджика, который якобы принадлежит Путину. Его строительство обошлось в 100 миллиардов рублей, и работы еще продолжаются.

Когда видео вызвало резонанс, в Кремле задумались, как отвести тень от президента и быстро нашли "владельца" поместья. Им оказался друг Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг.

Как показал соцопрос, более половины россиян не поверили в оправдания властей и считают, что дворец действительно принадлежит президенту.