Дачу Брежнєва в Криму, яка сподобалася Путіну, купили друзі президента РФ

Придбати цю дачу під свою резиденцію в Криму російський президент мав намір ще у 2004 році, але у 2005 році операція про покупку була розірвана.

Кримську дачу "Гліцинія", на якій любив відпочивати генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв, у серпні 2019 року було продано з торгів за 1,2 млрд рублів, передає "Проект".

Тоді ім'я покупця не назвали, однак журналістам вдалося дізнатися, що за покупкою стояла компанія, зареєстрована за вісім місяців до торгів і пов'язана з банком "Росія". Основним акціонером останнього є друг Володимира Путіна Юрій Ковальчук, а всі відомі акціонери — його наближені.

За інформацією "Проекту", АТ "Ореанда-12", яке нібито придбало дачу, було зареєстровано на Яніса Ерманіса. Журналісти з'ясували, що "мільярдер" живе в неблагополучному районі на півдні Москви і викладає бойові мистецтва. Він веде скромний спосіб і великих грошей не має. Під час спілкування з виданням він факт придбання дачі не заперечив, але коментувати покупку відмовився. Незабаром після покупки дачі Ерманіс покинув пост директора у всіх пов'язаних з "Гліцинією" юрособах.

[ + – ] Яніс Ерманіс Фото: YouТube-канал школы "Вин Чун Фат За Куен"

У матеріалі повідомляється, що на цю дачу ще на початку 2000-х поклав око Володимир Путін. У листопаді 2004 року її намагалися приватизувати: тоді російський державний банк ВТБ уклав угоду про покупку дачі за 77,9 млн гривень — близько $ 15 млн за тодішнім курсом. Колишній президент України Леонід Кучма в мемуарах писав, що дача купувалася для Володимира Путіна як його резиденція.

"Насправді ніхто особливої таємниці з цього не робив. Із самого початку було сказано, що дача купується "як офіційна резиденція президента Росії в Криму". Контракт уклали з держуправлінням справами президента РФ. Пізніше покупцем став російський "Внешторгбанк", — згадував він у книзі "Після Майдану. Записки президента".

Про те, що дача призначалася саме для Путіна, заявляв тоді прокурор Криму Віктор Шемчук.

Контракт про покупку був підписаний у тому ж році під час візиту президента РФ до Криму. Однак з приходом до влади Віктора Ющенка у 2005 році, якого Кремль відкрито недолюблював, розірвав угоду і змусив повернути аванс. За словами тодішнього постійного представника президента України в Криму Геннадія Москаля, це стало однією з причин "газових воєн" між Москвою і Києвом.

Після окупації Криму питання з дачею знову постало на порядку денному і ось тепер вона пішла з молотка. Ця угода стала однією з найдорожчих для Криму.

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Дача розташована в селищі Ореанда під Ялтою, на околиці старовинного Лівадійського парку, розбитого в кінці XIX століття на землях кримського маєтку родини Романових. Скромний двоповерховий особняк з необлицьованого жовтого пісковику включав 14 кімнат, їдальню на 40 осіб, камінний і банкетний зал. До окупації півострова в ній розташовувався дорогий пансіонат, який був популярним через близькість до моря і красиву місцевість.

Питання про те, чи збирається Ковальчук та його наближені самі користуватися дачею або ж купили її для Путіна, поки що відкрите. У Ялті цю нерухомість давно називають "путінською", однак вона виглядає запущено і туди вже кілька років не приїжджають гості.

Нагадаємо: Фонд боротьби з корупцією показав палац на мисі Ідокопас біля Геленджика, який нібито належить Путіну. Його будівництво обійшлося в 100 мільярдів рублів, і роботи ще тривають.

Коли відео викликало резонанс, у Кремлі задумалися, як відвести тінь від президента і швидко знайшли "власника" маєтку. Ним виявився друг Путіна, мільярдер Аркадій Ротенберг.

Як показало соцопитування, більше половини росіян не повірили у виправдання влади і вважають, що палац дійсно належить президенту.