В правдивость фильма Навального "Дворец для Путина" верят более половины россиян

Фактам, изложенным в фильме, больше верит молодежь

26% взрослых россиян посмотрели фильм "Дворец для Путина", выложенный в Youtube две недели назад российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Это следует из результатов всероссийского опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией Левада-Центр.

Сообщается, что чаще фильм смотрели молодые люди – 37% (18-24 года), реже всего (23%) – россияне в возрасте 55 лет и старше.

77% опрошенных, которые посмотрели фильм, знали его содержание или слышавшие о нём, после премьеры расследования не изменили своего отношения к президенту РФ Владимиру Путину, у 17% отношение ухудшилось, у 3% – наоборот, улучшилось.

33% из тех респондентов, кто видел фильм, уверены, что сведения из него – неправда, 38% считают, что изложенное похоже на правду, однако достоверность обвинений оценить сложно. 17% уверены, что в фильме правда. 59% опрошенных в возрасте 18-24 года считают, что информация из фильма похожа на правду, 23% уверены, что она правдива. 49% респондентов в возрасте от 55 лет и старше считает, что изложенное в фильме – ложь.

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Также Левада-Центр выяснила, что 29% опрошенных считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью, 24% убеждены, что если такие обвинения и правдивы, то Россия при Путине стала жить лучше, 17% считают, что Путин наверняка виновен в злоупотреблениях, а 25% – что он виновен, однако в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

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[ + – ] Фильм Навального "Дворец для Путина"

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию с "подарком" для Путина: новым расследованием о роскошном дворце президента РФ и коррупционных схемах его окружения.

Позже в СМИ появилась информация, что "дворец Путина" оснащен 16-уровневым бункером и двумя аквадискотеками.

Российский журналист, публицист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров предложил отдать дворец в Геленджике пострадавшим от действий российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.