У правдивість фільму Навального "Палац для Путіна" вірять більше половини росіян

Фактам, викладеним у фільмі, більше вірить молодь.

26% дорослих росіян подивилися фільм "Палац для Путіна", викладений в Youtube два тижні тому російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Це випливає з результатів всеросійського опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією Левада-Центр.

Повідомляється, що частіше фільм дивилися молоді люди — 37% (18-24 роки), найрідше (23%) — росіяни віком 55 років і старше.

77% опитаних, які подивилися фільм, знали його зміст або чули про нього, після прем'єри розслідування не змінили свого ставлення до президента РФ Володимира Путіна, у 17% ставлення погіршилося, у 3% — навпаки, покращився.

33% із тих респондентів, хто бачив фільм, упевнені, що відомості з нього — неправда, 38% вважають, що викладене схоже на правду, однак достовірність звинувачень оцінити складно. 17% впевнені, що в фільмі правда. 59% опитаних віком 18-24 роки вважають, що інформація з фільму схожа на правду, 23% впевнені, що вона правдива. 49% респондентів віком від 55 років і старше вважають, що викладене у фільмі — брехня.

[ + – ] Опитування росіян щодо фільму-розслідування Навального

Також Левада-Центр з'ясувала, що 29% опитаних вважають, що Володимир Путін ніколи не зловживав владою, 24% переконані, що якщо такі звинувачення і правдиві, то Росія при Путіні стала жити краще, 17% вважають, що Путін напевно винен у зловживаннях, а 25% — що він винен, проте тією ж мірою, що й інші високопоставлені чиновники.

[ + – ] Опитування росіян щодо винності Путіна в зловживаннях владою

[ + – ] Фільм Навального "Палац для Путіна"

Раніше повідомлялося, що Олексій Навальний повернувся з Німеччини до Росії з "подарунком" для Путіна: новим розслідуванням про розкішний палац президента РФ і корупційні схеми його оточення.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що "палац Путіна" оснащений 16-рівневим бункером і двома аквадискотеками.

Російський журналіст, публіцист і колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров запропонував віддати палац у Геленджику постраждалим від дій російського президента Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка.