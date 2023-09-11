"Характерный посыл": в Молдове разрисовали монумент с советским танком (фото)

В молдавском селе Корнешт неизвестные оставили несколько надписей на мемориале, посвященном солдатам 6-й танковой армии СССР.

В понедельник, 11 сентября, в Молдове, недалеко от границы с Румынией, на советском мемориале кто-то сделал надписи краской. Об этом пишет "Главком".

Как отмечают журналисты, на монументе, расположенном вблизи города Унгены, появился "характерный посыл".

"Русский танк, иди на х*й", — гласит надпись на памятнике.

Монумен советским танкистам в Молдове Фото: Главком

Портал Eadaily уточнил, что инцидент произошел в селе Корнешты Унгенского района. Сообщается, что мемориал посвящен солдатам 6-й танковой армии СССР.

По словам авторов публикации, местные власти сначала заявили, что не знают о случившемся. Позже примар Вера Буга отметила, что позвонила в полицию. Один из правоохранителей признал, что видел надпись, предположительно сделанную ночью.

"Сегодня мы устраним эту надпись и вернем все в порядок. До сих пор не поступало жалоб. Сейчас участковый полицейский сделал фотографии и уведомил полицию", — заявила чиновница.

На снимке, опубликованным изданием, также видно, что на танке написано "Слава Украине!".

На танке появилась надпись "Слава Украине!" Фото: Cenzura.md

Напомним, 29 июня стало известно, что в столичном парке "Вечной славы" неизвестные облили краской бюст советских партизан. На бюстах вожаков написали слова "палач", "оккупант" и "чекист" белой краской.

Мы также писали о том, что в августе прошлого года начался демонтаж памятника с официальным названием "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Снос памятника в латвийском обществе обсуждался на протяжении нескольких лет, окончательное решение было принято в мае 2022 года.