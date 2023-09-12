"Главное, что в России": в РФ произошла аварийная посадка самолета, который залетел слишком далеко (фото)

Российский пассажирский самолет пролетел лишние 600 км, чтобы совершить аварийную посадку среди поля. При этом ведомства РФ не могут прийти к согласию, где именно произошло приземление.

Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку во время перелета из Сочи в Омск. На борту самолета находилось 159 пассажиров и шесть человек экипажа. Российские чиновники предполагают, что на борту произошла неполадка в результате санкций на РФ, из-за чего россияне не получают запчастей для ремонта воздушных судов и не могут построить или купить новые. Фокус собрал информацию о деталях происшествия на основе данных из СМИ, заявлений чиновников, ведомств и российских пабликов.

Первое сообщение об аварийной посадке появилось около 6:00 12 сентября. В частности, агентство "РИА Новости" указало, что самолет сел посреди поля в Новосибирской области.

Позже стало известно, что речь идет о самолете Airbas А320-214 с бортовым номером RA-73805, который совершал перелет из Сочи в Омск. Он сел возле села Каменка на площадку, которую визуально выбрали пилоты. Согласно заявлению Федерального агентства"Росавиация" событие произошло в 5:44 (по Москве), на борту — 159 человек и 6 членов экипажа.

Информация о самолете, совершившем аварийную посадку Фото: Из открытых источников

Отметим, если обозначить маршрут полета, то видно, что неисправный самолет перелетел лишние 600 км для того, чтобы приземлиться.

Маршрут самолета РФ, который совершил аварийную посадку

Между тем губернатор Новосибирской области Андрей Травников подает несколько иную информацию. По его словам, посадка состоялась в 9:44, на борту было 170 человек. Место посадки — не село в Новосибирском районе, а местность в Убинском районе. Разница между точкой посадки, указанной "Росавиацией" — более 170 км.

Место аварийной посадки со слов Травникова Фото: Google Maps

Позже ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили количество пассажиров — 167 человек, из них 23 ребенка.

Авария с самолетом в РФ: детали

Согласно официальным данным, жертв и пожара во время аварийной посадки не было. Опубликовали даже фотографии с экипажем, который стоит в чистейшей форме у аварийного выхода.

Экипаж самолета РФ Фото: РИА Новости

Как доказательство того, что ничего чрезвычайного не произошло, в сети разместили фотографии с пассажирами самолета. Утверждают, что их перевезли в ближайший населенный пункт и накормили.

Пассажиры самолета, который приземлился под Новосибирском Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Позже представители "Уральских авиалиний", которому принадлежал самолет, официально объяснили, что произошло. У самолета отказала гидросистема, в результате чего он потерял управление. В доказательство этого даже опубликовали заявления "опытных пилотов", которые подтвердили, что экипаж действовал правильно.

На карточке воздушного судна видно, что самолету почти 20 лет, из них 10 лет его эксплуатируют в России. Стоит напомнить, что для подобных старых самолетов в РФ нет запасных частей, поскольку страна попала под санкции из-за вторжения в Украину.

Тем временем Следственный комитет России открыл уголовное производство по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет "РИА Новости".

Российский паблик Baza опубликовал некоторые неофициальные детали чрезвычайного происшествия. В частности, указывает, что о поломке стало известно на подлете к аэропорту в Омске. Особенность поломки такова, что воздушному судну для посадки нужна более длинная посадочная полоса, которую оно могло получить в порту Новосибирска. Поэтому экипаж и полетел дальше. До Новосибирска не долетели, потому что, как выяснилось, не хватило горючего. Поэтому и сели посреди "кукурузного поля". На фрагменте видео с места событий один из пассажиров радуется месту приземления: говорит — "Главное, что в России".

Кроме того, в сети предполагают, что самолет ранее нелегально перерегистрировали на новых владельцев. Вроде бы ранее им владела компания AerCap из Ирландии, а "Уральские авиалинии" их незаконно перерегистрировали на себя. Официального подтверждения этим данным пока нет, однако известно, что после начала вторжения президент России Владимир Путин разрешил реквизировать воздушные суда иностранных владельцев.

Напоминаем, 10 сентября в РФ разбился частный вертолет, на борту которого находился бывший депутат из Архангельской области. Между тем 23 августа произошла авиакатастрофа с самолетом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Воздушное судно упало под Тверью, погиб Пригожин и еще шесть работников военной компании.