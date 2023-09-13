"Пощечина лучше переговоров": в Словакии подрались экс-вице-премьер и два нардепа (видео)

Член партии OĽaNO Игор Матович узнал о пресс-конференции коллег из Smer и пришел на мероприятие с колонкой и билбордами. Конфликт из-за государственной политики закончился ударами в грудь и по лицу.

В Словакии произошла драка между лидером партии OĽaNO Игорем Матовичем и членом партии Smer, а также бывшим вице-премьер-министром и экс-министром внутренних дел, Робертом Калиняком. В стычку была вынуждена вмешаться полиция. В деталях инцидента 13 сентября разобрались журналисты местного издания Pravda.

Партия Smer анонсировала пресс-конференцию, куда приехал на машине Матович. С собой он захватил билборды с критикой политиков, в частности за выдачу документов на пребывание иностранцев в Словакии.

Драка произошла после того, как участники брифинга попытались выключить колонку Матовича. Мужчина хотел выйти из машины, и Калиняк начал отбирать у него микрофон.

"Не тяните меня", — заявил Матович и ударил Калиняка ногой в грудь.

Он сказал, что микрофон — это его собственность, а партийцы Smer "продали государство". После этих слов Матович получил удар в лицо от кандидата в депутаты Ричарда Глюка.

Впоследствии в конфликт вмешалась полиция, оттолкнув от машины Калиняка. Правоохранитель призвал Матовича уехать с места инцидента, но тот добрался до микрофона и продолжил обвинять политиков.

"Вы, коррумпированные воры, вы уничтожили Словакию", — сказал он.

Калиняк убежден, что закон нарушил именно Матович, ведь остановил машину на тротуаре. В то же время депутат Йозеф Прочко подал заявление о подозрении в нападении на чиновника и заявил о намерении писать жалобу в Генпрокуратуру. По его мнению, на Матовича напали двое мужчин только за высказывание мнения.

Бывший премьер-министр Словакии и председатель партии Smer Роберт Фицо сначала воздерживался от комментариев, однако впоследствии вступился за коллег.

"Матович получил именно то, за чем пришел. Когда я был на войне, меня всегда учили, что нельзя договариваться с дураком, и что одна пощечина лучше 30 минут переговоров", — заявил он.

Калиняк в комментарии СМИ сообщил, что во время конфликта руководствовался законом и "проявил большую снисходительность". Другой нападающий — Глюк — сначала публично признался в том, что ударил Матовича, но позже публикацию удалил.

Журналистам в полиции рассказали, что правоохранители будут разбираться с возможными незаконными действиями во время инцидента.

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