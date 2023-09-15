Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы из-за дела об оружии

Это первый в истории США случай, когда речь идет об обвинении ребенку действующего президента. В Белом доме пока комментариев по этому поводу не дают.

Министерство юстиции США 14 сентября объявило второму сыну президента Соединенных Штатов Хантеру Байдену федеральные обвинения, связанные с незаконным хранением оружия. Об этом сообщает CNN.

Американские правоохранители выдвинули Байдену-младшему официальные обвинения по трем пунктам незаконного владения оружием. Два связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третье — с владением огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

По данным следствия, Хантер Байден в октябре 2018 года приобрел револьвер Colt Cobra, которым владел 11 дней. Прокурор утверждает, во время покупки в оружейном магазине штата Делавэр сын президента в письменной форме солгал, что не употребляет никаких запрещенных наркотиков и не является зависимым от них, несмотря на то, что на тот момент боролся с зависимостью от крэка.

Сын Байдена может сесть на 25 лет

Итак, согласно материалам суда, Хантера Байдена в целом обвиняют по трем пунктам:

Он указал ложь при заполнении федеральной формы, когда покупал оружие, поклявшись, что не был зависим от запрещенных наркотиков и не употреблял запрещенных наркотиков. Он ложно сказал о том же самом торговцу оружием в Уилмингтоне, где он купил револьвер. Он незаконно хранил оружие во время употребления наркотиков или зависимости от них, что является федеральным преступлением.

Если же Хантера Байдена признают виновным по всем трем преступлениям, ему теоретически может грозить до 25 лет заключения и штрафы в размере до 750 тысяч долларов США.

Однако CNN отмечает, что обвиняемые очень редко получают максимальное наказание, особенно в подобных делах, связанных с ненасильственными преступлениями и когда совершают преступление впервые. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения пока оспаривается в судах и может в конечном итоге быть признан неконституционным.

Известно, что делом Хантера Байдена занимается специальный прокурор Дэвид Вайс. Он является назначенцем экс-президента США Дональда Трампа. Пока что Вайс отказался комментировать расследование.

Белый дом пока не комментировал эти обвинения.

Напомним, 20 июня The Washington Post писали, что Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в деле, связанном с покупкой оружия . Сообщается, что сын нынешнего президента США признался в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах. По данным СМИ, его общая налоговая задолженность достигла 1,2 миллиона долларов. Представители Байдена заявили, что он вернул долг.