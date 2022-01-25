Байден назвал журналиста Fox News "тупым сукиным сыном" за вопрос об инфляции в США (видео)
Президент США посчитал инфляцию "большим плюсом". После оскорблений Байден позвонил журналисту и сказал: "Ничего личного, приятель".
Президент США Джо Байден обозвал журналиста американского канала Fox News Питера Дуси "тупым с**иным сыном" за его вопрос об инфляции в стране.
Байден оскорбил журналиста после встречи с экономическими советниками, на которой обсуждали прилагаемые усилия по снижению цен. Сначала американский лидер не стал отвечать на вопрос первого репортера, который спросил о результатах звонка Белого дома европейским лидерами на фоне военной напряженности между Россией и Украиной.
После этого включился Дуси.
"Вы будете отвечать на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция будет политической обузой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс?" – спросил журналист.
В ответ президент усмехнулся и сказал: "Нет, это большой плюс, больше инфляции. Какой тупой сукин сын". При этом неясно, понимал ли Байден, что его микрофон не отключили.
Дуси вышел в эфире телеканала Fox News и сообщил, что примерно через час после оскорблений Байден звонил ему по телефону и сказал: "Ничего личного, приятель".
"Я заверил его, что продолжу задавать вопросы, которые отличаются от тех, что задают другие. Байден в ответ сказал: "Ты должен"", — рассказал репортер.
По информации Fox News, на прошлой неделе Байден раскритиковал вопрос корреспондента канала в Белом доме Джеки Хайнрих об эскалации российско-украинского конфликта.
"Почему вы ждете, что Путин сделает первый шаг?" — спросила журналистка.
Байден мягко ответил ей: "Какой глупый вопрос". Белый дом впоследствии отказался комментировать ответ Байдена.
Напомним, что в марте прошлого года президент США проигнорировал ответ на вопрос журналистов об участии в онлайн-дебатах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Недавно ряд СМИ раскритиковали Джо Байдена за его высказывание о том, что "незначительное вторжение" России в Украину повлечет за собой меньшую реакцию Штатов, чем на полномасштабное вторжение.