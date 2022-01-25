Байден назвав журналіста Fox News "тупим сучиним сином" за питання про інфляцію в США (відео)

Президент США вважав інфляцію "великим плюсом". Після образ Байден зателефонував журналісту та сказав: "Нічого особистого, приятелю".

Президент США Джо Байден обізвав журналіста американського каналу Fox News Пітера Дусі "тупим су**ним сином" за його питання про інфляцію в країні.

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Байден образив журналіста після зустрічі з економічними радниками, на якій обговорювали зусилля зі зниження цін. Спочатку американський лідер не став відповідати на запитання першого репортера, який запитав про результати дзвінка Білого дому європейськими лідерами на тлі військової напруги між Росією та Україною.

Після цього увімкнувся Дусі.

[ + – ] Байден вважає інфляцію великим плюсом

"Ви відповідатимете на питання про інфляцію? Чи вважаєте ви, що інфляція буде політичним тягарем напередодні проміжних виборів до Конгресу?" — запитав журналіст.

У відповідь президент посміхнувся і сказав: "Ні, це великий плюс, більше інфляції. Який тупий сучий син". При цьому незрозуміло, чи Байден розумів, що його мікрофон не відключили.

Дусі вийшов в ефірі телеканалу Fox News і повідомив, що приблизно через годину після образ Байден дзвонив йому по телефону і сказав: "Нічого особистого, друже".

[ + – ] Дусі працює кореспондентом Fox News у Білому домі Фото: FOX News

"Я запевнив його, що продовжу ставити питання, які відрізняються від тих, що ставлять інші. Байден у відповідь сказав: "Ти винен"", — розповів репортер.

За інформацією Fox News, минулого тижня Байден розкритикував питання кореспондента каналу в Білому домі Джекі Хайнріх щодо ескалації російсько-українського конфлікту.

[ + – ] Байдену не сподобалося питання про конфлікт України та РФ

"Чому ви чекаєте, що Путін зробить перший крок?" — запитала журналістка.

Байден м'яко відповів їй: "Яке дурне питання". Білий дім згодом відмовився коментувати відповідь Байдена.

Нагадаємо, що в березні минулого року президент США проігнорував відповідь на запитання журналістів про участь в онлайн-дебатах із президентом РФ Володимиром Путіним.

Нещодавно низка ЗМІ розкритикувала Джо Байдена за його висловлювання про те, що "незначне вторгнення" Росії в Україну спричинить меншу реакцію Штатів, ніж на повномасштабне вторгнення.