Россия "нейтрализовала" сотни агентов иностранных разведок, – Патрушев

По словам Патрушева, США и Европа вкладывают огромные ресурсы в подготовку и организацию государственных переворотов.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что Запад ведет активную работу по подготовке и внедрению агентов для организации государственных переворотов в независимых государствах. Об этом говорится в его статье под названием "Крах империй-паразитов", опубликованной в журнале службы внешней разведки России "Разведчик".

"За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров", — заявил секретарь Совбеза.

Агентство Reuters характеризует Патрушева, ранее возглавлявшего ФСБ, как "близкого союзника" президента России Владимира Путина и "ключевого сторонника жесткой и ястребиной политики внутри Кремля".

По словам Патрушева, США и Европа вкладывают огромные ресурсы в подготовку "молодых демократических лидеров", которых планируют использовать для организации государственных переворотов, чтобы создавать в независимых государствах прозападные режимы.

Он назвал таких лидеров "обычными западными марионетками", которые получают деньги от ЦРУ, MI6 и других западных спецслужб и выполняют их инструкции. По его словам, Запад превращает перспективных управленцев и силовиков в "проводников вредоносных идей".

Патрушев также заявил, что спецслужбы Запада создали большую часть крупнейших террористических группировок и спонсируют их. То же самое, по его мнению, происходит и с международной преступностью.

Для иллюстрации своих выводов в статье Патрушев углубился в историю и напомнил, что Англия, Франция, Испания, Португалия и США "никогда не гнушались пользоваться услугами пиратов и прочих бандитов" для достижения своих целей, а "награбленное так или иначе оседало на Западе".

Ранее Патрушев заявлял, что западные спецслужбы с помощью НКО и религиозных организаций создают сепаратистский "нацбатальон" в Карелии, чтобы расшатать обстановку в регионе.

Также Фокус писал в августе, что Патрушев призвал к "защите молодежи от интернета и западного образования".