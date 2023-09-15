Дым заполонил город: в Самаре произошел масштабный пожар на подшипниковом заводе (видео)

По данным росСМИ, огонь охватил территорию в 100 кв. м. При этом возгорание пытаются устранить около 70 спасателей и 22 единиц техники.

В пятницу, 15 сентября, в Самаре, РФ, вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Самара №1".

По данным источника, на территории подшипникового завода загорелось масло.

Огонь охватил 100 кв. м. Дым поднялся над городом.

При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

Пожар пытаются потушить более 70 спасателей и 22 единиц техники.

В МЧС России ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 8 сентября в Москве, на Кусковской улице, вспыхнул масштабный пожар. Местные СМИ отметили, что заявка о происшествии поступила из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.

Мы также сообщали, что 9 сентября российский интернет-активист и пропагандист Александр Рогаткин опубликовал в сети фотографии, сделанные со спутника, на которых изображены позиции российской системы противовоздушной обороны на окраинах Москвы.