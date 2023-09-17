Впечатлил морж Миша: Ким Чен Ын под конец визита в Россию сходил в дельфинарий (фото)
Военное руководство РФ устроило лидеру КНДР культурную программу. Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" и посетил дельфинарий, где его впечатлило выступление моржа Миши.
Лидер КНДР Ким Чен Ын под конец визита в Россию посетил Приморский океанариум на острове Русский. Ему показали шоу с участием дельфинов афалин, белух и сивучей. Особое впечатление на корейского лидера произвел морж Миша. Об этом сообщают росСМИ.
По информации журналистов, Ким Чен Ын наслаждался представлением с улыбкой и смехом. Лидер КНДР аплодировал артистам, сидя на трибуне в компании министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и других представителей Кремля. Особенно бурно северокорейский лидер отреагировал на воздушные поцелуи моржа Миши. После представления Ким Чен Ыну провели экскурсию по экспозиции океанариума.
Во время визита российская сторона одарила лидера КНДР сувенирами. Так на одной из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентство КНДР, политик позирует в шапке-ушанке, пожимая руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. На заднем плане фото можно разглядеть меч.
В ЦТАК отмечают, что "в истории развития отношений между двумя странами открывается новый период расцвета дружбы, единства и сотрудничества".
Кроме шапки, Ким Чен Ын вернется домой с бронежилетом от губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а также набором из шести дронов, произведенных в регионе.
Сам лидер КНДР передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ.
Напомним, Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина 12 сентября. Это первая зарубежная поездка лидера КНДР за более чем четыре года. В 2019 году он также посещал Владивосток.
Сообщалось, что политик прибыл на бронепоезде, посетил Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел авиационные заводы, побывал на космодроме "Восточный" и принял участие в официальном обеде с российским военным руководством.
Россияне показали лидеру КНДР боевые самолеты ВКС России и ракетоносец МиГ-31И с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" на аэродроме Кневичи в Приморье. Ким Чен Ына впечатлили технологии России в области авиации.
Кроме военных мероприятий, Ким Чен Ыну устроили культурную программу. Политик посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке, а также посетил океанариум.
Ранее журналисты The Washington Post писали, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным показали, насколько главы двух стран заинтересованы в сотрудничестве. По их мнению, Путин очень серьезно относится к своему коллеге и может видеть в нем "антиамериканского партнера".