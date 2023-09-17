Впечатлил морж Миша: Ким Чен Ын под конец визита в Россию сходил в дельфинарий (фото)

Военное руководство РФ устроило лидеру КНДР культурную программу. Ким Чен Ын посмотрел балет "Спящая красавица" и посетил дельфинарий, где его впечатлило выступление моржа Миши.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын под конец визита в Россию посетил Приморский океанариум на острове Русский. Ему показали шоу с участием дельфинов афалин, белух и сивучей. Особое впечатление на корейского лидера произвел морж Миша. Об этом сообщают росСМИ.

По информации журналистов, Ким Чен Ын наслаждался представлением с улыбкой и смехом. Лидер КНДР аплодировал артистам, сидя на трибуне в компании министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и других представителей Кремля. Особенно бурно северокорейский лидер отреагировал на воздушные поцелуи моржа Миши. После представления Ким Чен Ыну провели экскурсию по экспозиции океанариума.

Ким Чен Ын посетил дельфинарий в Приморской крае Фото: Скрин видео

Во время визита российская сторона одарила лидера КНДР сувенирами. Так на одной из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентство КНДР, политик позирует в шапке-ушанке, пожимая руку главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. На заднем плане фото можно разглядеть меч.

Ким Чен Ын получил в подарок шапку-ушанку Фото: Госагентство КНДР

В ЦТАК отмечают, что "в истории развития отношений между двумя странами открывается новый период расцвета дружбы, единства и сотрудничества".

Кроме шапки, Ким Чен Ын вернется домой с бронежилетом от губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а также набором из шести дронов, произведенных в регионе.

Сам лидер КНДР передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ.

Напомним, Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина 12 сентября. Это первая зарубежная поездка лидера КНДР за более чем четыре года. В 2019 году он также посещал Владивосток.

Сообщалось, что политик прибыл на бронепоезде, посетил Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел авиационные заводы, побывал на космодроме "Восточный" и принял участие в официальном обеде с российским военным руководством.

Россияне показали лидеру КНДР боевые самолеты ВКС России и ракетоносец МиГ-31И с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" на аэродроме Кневичи в Приморье. Ким Чен Ына впечатлили технологии России в области авиации.

Кроме военных мероприятий, Ким Чен Ыну устроили культурную программу. Политик посмотрел балет "Спящая красавица" во Владивостоке, а также посетил океанариум.

Ким Чен Ын посетил балет "Спящая красавица" Фото: Госагентство КНДР

Ранее журналисты The Washington Post писали, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына и его встреча с российским президентом Владимиром Путиным показали, насколько главы двух стран заинтересованы в сотрудничестве. По их мнению, Путин очень серьезно относится к своему коллеге и может видеть в нем "антиамериканского партнера".