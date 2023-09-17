Вразив морж Міша: Кім Чен Ин під кінець візиту в Росію сходив у дельфінарій (фото)

Військове керівництво РФ влаштувало лідеру КНДР культурну програму. Кім Чен Ин подивився балет "Спляча красуня" і відвідав дельфінарій, де його вразив виступ моржа Міші.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин під кінець візиту в Росію відвідав Приморський океанаріум на острові Руський. Йому показали шоу за участю дельфінів афалін, білух і сивучів. Особливе враження на корейського лідера справив морж Міша. Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією журналістів, Кім Чен Ин насолоджувався виставою з посмішкою і сміхом. Лідер КНДР аплодував артистам, сидячи на трибуні в компанії міністра природних ресурсів та екології РФ Олександра Козлова та інших представників Кремля. Особливо бурхливо північнокорейський лідер відреагував на повітряні поцілунки моржа Михайла. Після представлення Кім Чен Ину провели екскурсію експозицією океанаріума.

Кім Чен Ин відвідав дельфінарій у Приморському краї Фото: Скрін відео

Під час візиту російська сторона обдарувала лідера КНДР сувенірами. Так, на одній із фотографій, опублікованих Центральним телеграфним агентством КНДР, політик позує в шапці-вушанці, потискаючи руку главі Міноборони РФ Сергію Шойгу. На задньому плані фото можна розгледіти меч.

Кім Чен Ин отримав у подарунок шапку-вушанку Фото: Держагентство КНДР

У ЦТАК зазначають, що "в історії розвитку відносин між двома країнами відкривається новий період розквіту дружби, єдності та співпраці".

Крім шапки, Кім Чен Ин повернеться додому з бронежилетом від губернатора Приморського краю Олега Кожемяки, а також набором із шести дронів, вироблених у регіоні.

Сам лідер КНДР передав подарунок Тихоокеанському флоту РФ.

Нагадаємо, Кім Чен Ин вирушив із візитом до Росії на запрошення президента РФ Володимира Путіна 12 вересня. Це перша закордонна поїздка лідера КНДР за більш ніж чотири роки. У 2019 році він також відвідував Владивосток.

Повідомлялося, що політик прибув на бронепоїзді, відвідав Комсомольськ-на-Амурі, де оглянув авіаційні заводи, побував на космодромі "Східний" і взяв участь в офіційному обіді з російським військовим керівництвом.

Росіяни показали лідеру КНДР бойові літаки ПКС Росії і ракетоносець МіГ-31І з гіперзвуковим комплексом "Кинджал" на аеродромі Кневичи в Примор'ї. Кім Чен Ина вразили технології Росії в галузі авіації.

Крім військових заходів, Кім Чен Ину влаштували культурну програму. Політик подивився балет "Спляча красуня" у Владивостоці, а також відвідав океанаріум.

Кім Чен Ин відвідав балет "Спляча красуня" Фото: Держагентство КНДР

Раніше журналісти The Washington Post писали, що приїзд лідера КНДР Кім Чен Ина і його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним показали, наскільки глави двох країн зацікавлені у співпраці. На їхню думку, Путін дуже серйозно ставиться до свого колеги та може бачити в ньому "антиамериканського партнера".