"За моральное разложение": стала известна причина отставки главы МИД Китая, – WSJ

По данным осведомленных источников, экс-министр Цинь Ган находится под следствием из-за возможных действий, поставивших под угрозу национальную безопасность.

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган был отстранен от должности "за моральное разложение" после того как стало известно о его предполагаемой внебрачной связи в то время, когда он был послом в США. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщило издание Wall Street Journal.

В статье говорится, что Цинь сотрудничает со следствием, которое выясняет, представляет ли поведение бывшего министра угрозу национальной безопасности Китая.

Источники издания сообщили, что внутреннее расследование Коммунистической партии установило, что внебрачная связь Циня длилась на протяжении всего его пребывания на посту посла Китая в США. В результате романа у женщины, имя и гражданство которой держатся в тайне, родился ребенок в США.

Цинь Ган пропал из поля зрения в июне. Спустя месяц на посту министра иностранных дел его сменил опытный дипломат Ван И. Цинь занимал пост министра около 6 месяцев. До этого он полтора года был главным посланником Китая в Вашингтоне.

По словам инсайдеров, пристальное внимание к высшим чинам партии сосредоточено на чиновниках, занимающихся отношениями с иностранцами, и на высшем руководстве китайской армии, отвечающем за обеспечение боеспособности вооруженных сил.

Некоторые экономические чиновники, которым традиционно предоставлялась большая свобода действий во взаимодействии со своими западными коллегами и руководителями иностранных предприятий, также все чаще вынуждены сообщать более подробную информацию о своих сделках, чем раньше, по мере углубления контроля, говорят источники WSJ.

Ранее сообщалось, что исчезновение Цинь Гана вызвано его плохим самочувствием, из-за чего сорвалась поездка в Китай европейского дипломата Жозепа Борреля, запланированная на 10 июля.

Также Фокус писал о том, что в конце августа пропал глава Минобороны Китая Ли Шанфу, который по слухам отстранен от выполнения обязанностей и также находится под следствием.