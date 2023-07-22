Министр исчез: у британского главы МИД сорвалась поездка в Китай, — СМИ

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган исчез из публичного пространства чуть меньше месяца назад. Западные журналисты отметили, что иногда в Китае влиятельное лицо, утратив политическую популярность, появляется на публике уже в суде.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вынужден был отложить запланированную поездку в КНР, поскольку его китайский коллега Цинь Ган перестал появляться на публике. В последний раз китайского министра иностранных дел видели 25 июня во время его встречи с коллегами из Вьетнама и Шри-Ланки. Об этом 21 июля сообщило агентство Bloomberg.

Авторы публикации со ссылкой на свои источники отметили, что визит Клеверли в Китай был отложен именно по причине отсутствия Цинь Гана в публичном пространстве. Теперь обе стороны рассматривают альтернативные даты.

"Цинь Ган перестал появляться на публике, а его комментарии были исключены из стенограмм брифингов МИДа, где пресс-секретарь первоначально объяснил отсутствие министра его "физическим состоянием", — пишут обозреватели.

Также журналисты агентства обратили внимание, что на последних дипломатических встречах с участием китайской стороны присутствовал бывший министр иностранных дел Китая Ван И.

Ранее Bloomberg писал, что тайна длительного отсутствия Цинь Гана углубляется, так как официальные лица Китая практически не дают никакой информации о причинах его отсутствия. По слухам, глава китайской дипломатии плохо себя чувствует, из-за чего также была отменена поездка европейского дипломата Жозепа Борреля, запланированная на 10 июля. Однако в китайском ведомстве заявили, что "ничего не слышали" об этом.

По версии журналистов газета Guardian, 57-летний дипломат пропал ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США. При этом непрозрачная политическая система страны приводит к тому, что бывает трудно определить причину внезапных исчезновений высокопоставленных чиновников, таких как Цинь Ган.

"Иногда они являются предупреждением о том, что бывший влиятельное лицо утратило политическую популярность, и его следующее появление на публике будет в суде", — написали журналисты.

Ранее сообщалось, что советник президента Франции по внешней политике Эмманюэль Бонн 21 уличил Пекин в военной поддержке Москвы. По его словам, Китай предоставляет военное оборудование и другой "огромный военный ресурс" России.

20 июля силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС Китая начали совместные военные учения в Японском море. Российская сторона отметила, что учения проводятся в рамках военного сотрудничества двух стран "для поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".