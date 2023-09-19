Польша не продлит помощь украинским беженцам в следующем году: что известно

Замминистра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт отметила, что Польша уже потратила около 2,4 миллиарда злотых на выплаты для украинских семей, которые бежали в Польшу от войны.

Польша, вероятно, в следующем году сократит объем помощи, предоставляемой беженцам из Украины. Об этом пишет Bloomberg 19 сентября.

Журналисты сообщают со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера, что некоторые виды поддержки для украинцев не будут продлены в 2024 году. Речь идет о требованиях к проживанию, выдаче разрешений на работу, бесплатном доступе к школам, медицинскому обслуживанию и семейных льготах.

"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — сказал Мюллер.

Как отмечает заместитель министра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт, Варшава уже потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на помощь семьям из Украины, которые бежали от войны.

Авторы статьи полагают, что сокращение помощи беженцам может "усилить напряженность" на фоне продление Польшей запрета на импорт зерна из Украины.

Напомним, что по данным СМИ от 19 сентрября, Польша не беспокоится о недоразумениях со стороны Евросоюза и Всемирной торговой организации после принятия решения об одностороннем запрете на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Ранее, 4 сентября, мы писали о том, что в Польше пограничники начали выдворять из страны мужчин, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежали за границу. Всего после 24 февраля в Польшу из Украины выехали 80 тысяч мужчин призывного возраста.