"Нельзя оправдать": Франция и Германия отреагировали на обострение в Карабахе

Правительства европейских стран заявили, что Азербайджан нарушил обещания, которые дал во время международных мирных переговоров. Планируют дать сильный ответ на удары тяжелого вооружения по Карабаху.

Правительства Франции и Германии осудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе — регионе на Южном Кавказе, по территории которого идет конфликт между Азербайджаном и Арменией. Днем 19 сентября стало известно, что Азербайджан начал на территории Карабаха"антитеррористическую операцию": сообщают о взрывах и стрельбе. Детали позиции европейских стран изложены в пресс-релизе французского МИД и в заметке Twitter немецкого министра обороны.

В коммюнике указано, что Франция решительно осуждает использование тяжелых видов вооружения армией Азербайджана. При этом отмечается, что оружие применяется на территории мирных населенных пунктов. Подобные действия "нельзя оправдать такие односторонние действия ни одним предлогом", — говорится в заявлении МИД. Также призывают правительство Азербайджана немедленно прекратить наступление и вернуться к международно признанным способам решения недоразумений.

Франция обнародовала два шага для прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Во-первых, мировые лидеры обсудят ситуацию на чрезвычайном заседании Совбеза ООН. Во-вторых, будут сотрудничать с правительствами европейских стран и США, чтобы "обеспечить сильный ответ".

Между тем министр обороны Германии Анналена Бербок обнародовала официальную позицию ФРГ относительно обострения в Нагорном Карабахе. Чиновница также предложила Азербайджану прекратить стрелять и вернуться за стол переговоров. Отметила, что в последнее время продолжались мирные переговоры с участием Армении, Азербайджана, ЕС и США, и Азербайджан нарушил взятые на себя обязательства.

"Обещание Баку воздержаться от военных действий было нарушено", — подчеркнула Бербок.

Обострение в Нагорном Карабахе: детали

Отметим, весной 2023 года Азербайджан заявил о провокации на границе и обвинил в этом военных Армении. В результате прозвучало несколько выстрелов с обеих сторон. Однако в середине лета правительства обеих стран согласились признать территориальную целостность друг друга, а президент Армении даже согласился признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Между тем в ночь с 18 на 19 сентября 2023 года произошло несколько инцидентов, которые обострили ситуацию. Сначала стало известно об обстрелах, которые якобы совершили незаконные вооруженные формирования Карабаха. Затем появились сообщения о подрыве грузовика. После этого азербайджанское правительство сообщило, что начинает операцию против "террористов".

Напоминаем, армянское Министерство обороны заявило, что армянских военных нет на территории Карабаха, а соответствующие заявления Азербайджана являются "недостоверными". При этом страна присоединилась к совместным военным учениям с армией США и продолжила отдаляться от России: чиновники даже заявили, что РФ предала Армению.