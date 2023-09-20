"Предложили конструктивный путь": в МИД Украины призвали Польшу "отбросить эмоции"

Украинский посол в Варшаве указал на "некорректность" сравнения, озвученного польским президентом Анджеем Дудой по отношению к Украине в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Об это написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook 20 сентября.

По словам Олега Николенко, на встрече с замглавы МИД Польши посол Украины еще раз разъяснил позицию Киева, указав на неприемлемость для нашей страны одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

В публикации также говорится, что украинский дипломат указал на "некорректность сравнения", сделанного польским лидером Анджеем Дудой во время своего визита в Нью-Йорк.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", — написал Николенко.

Запрет на экспорт украинского зерна: что известно

Напомним, 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не откроет границу для ввоза украинского зерна. По словам премьера, это решение направлено на защиту польских фермеров.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка 19 сентября заявил, уже в ближайшие дни Украины введет эмбарго на некоторые польские овощи и фрукты в ответ на запрет на импорт украинского зерна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября предостерег Киев от "обострения ситуации" вокруг агроэкспорта из Украины. Он также напомнил о помощи, которую поляки оказывали Украине с первых дней войны.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк 20 сентября прокомментировал ситуацию вокруг украинского зерна, отметил, что "если утопленник причинит вред и утопит нас, он не получит помощи".