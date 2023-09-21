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Мир Российско-украинская война

Слушал сам себя: на телемарафоне оконфузились с выступлением Зеленского в ООН (видео)

Владимир Пенов
Фото: Офис президента | президент Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН 19 сентября

СМИ обратили внимание на то, что по телевидению показали выступление президента Украины, на котором был кадр с Зеленским в зале.

В эфире национального телемарафона показала смонтированную версию выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 19 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Vesti.

Журналисты обратили внимание на то, что во время спича украинского президента показаны кадры с ним, где он сидит в зале и будто слушает свое же выступление.

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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке выступил с трибуны на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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Одним из главных посылов выступления было то, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал России, однако история показала, что именно РФ должна была подвергнуться ядерному разоружению.

Напомним, что 20 сентября на заседании Совбеза ООН Зеленский предложил лишить Россию права вето. В Германии идею украинского президента не поддержали.