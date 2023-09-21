Британский король Чарльз III заявил в парламенте Франции о решимости достичь победы Украины
Это первый случай, когда глава Соединенного Королевства выступил перед французскими парламентариями, причем на безупречном французском языке.
Британский монарх, выступая во французской избирательной палате, подчеркнул, что "незаменимые отношения" Франции и Великобритании помогают противостоять мировым вызовам, включая войну в Украине и изменение глобального климата. Об этом пишет американское издание Нuffington Рost.
Обращаясь к французским законодателям, король Чарльз ІІІ отметил, что партнерство между двумя нациями остается абсолютно жизненно важным.
"Соединенное Королевство будет одним из ближайших союзников и лучших друзей Франции. Наша решимость и наш альянс важнее, чем когда-либо. Вместе мы непоколебимы в своей решимости, чтобы Украина победила и чтобы победила наша заветная свобода", — сказал Чарльз III.
Французские законодатели из верхней и нижней палат парламента, собравшиеся в Сенате, тепло встретили короля и долго аплодировали ему стоя.
Чарльз предложил адаптировать франко-британское "Сердечное соглашение", то есть серию соглашений 1904 года, которыми были урегулированы прежние споры и значительно улучшены отношения между странами.
"Нет вызовов, с которыми мы не могли бы справиться, как мы это часто делали в прошлом", — отметил монарх.
Трехдневный визит британского короля и королевы Камиллы предусматривает встречу со спортивной общественностью в северном пригороде Парижа Сен-Дени, посещение разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери и парижского цветочного рынка, названного в честь покойной матери монарха королевы Елизаветы II.
Король Чарльз и президент Франции Эманюэль Макрон также посетят прием для британских и французских бизнес-лидеров по финансированию проектов, связанных с климатом и биоразнообразием.
Недавно Фокус сообщал о поездке короля Чарльза и королевы Камиллы в Шотландию по случаю годовщины смерти матери монарха.
Напомним, Фокус писал о чествовании памяти Елизаветы II принцем Гарри, а также о следующей поездке принца Гарри после путешествия по Японии.