"Содержательно": Зеленский рассказал о своем визите в Канаду (фото)

Украинский лидер собирается провести переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и генерал-губернатором Мэри Саймон. Кроме того, запланировано подписание важных двусторонних документов.

В пятницу, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду, где у него запланирован ряд встреч. Об этом стало известно из официального Telegram-канала украинского лидера.

Сообщается, что Владимир Зеленский намерен провести переговоры с главой канадского правительства Джастином Трюдо. В частности, политики обсудят оборонное сотрудничество и реализацию украинской "формулы мира".

В рамках своего визита Владимир Зеленский встретится с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон, выступит в парламенте, а также пообщается парламентариями, бизнесменам, лидерами мнений и представителями украинской общины в Канаде.

Кроме того, украинский лидер анонсировал подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины.

"Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", — написал Зеленский.

Визит Зеленского в Канаду: что известно

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 22 сентября сообщил о прибытии в страну президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Глава канадского правительства также опубликовал соответствующее видео.

Ранее, 21 сентября, в Канаде анонсировали встречу Джастина Трюдо с Владимиром Зеленским в Оттаве. Сообщалось, что они будут говорить о поддержке Украины и подпишут соглашение "о продолжении укрепления экономических связей между странами".

Мы также сообщали, что 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в Вашингтоне, где провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество.