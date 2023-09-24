"Не отвечает интересам США": республиканец Десантис высказался о членстве Украины в НАТО

По словам кандидата в президенты США, вступление Украины добавит Североатлантическому Альянсу больше обязательств, чем выгод. Влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо опаснее для Вашингтона, чем российская угроза Европе, полагает республиканец.

Членство Украины в Североатлантическом Альянсе не соответствует интересам безопасности США. Об этом сказал в эфире одного из подкастов кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис, пишет агентство Bloomberg.

"Я не думаю, что членство Украины в НАТО отвечает нашим интересам. Это лишь добавит нам больше обязательств, а если вы добавляете больше обязательств, какие преимущества мы получим взамен?" – спрашивает политик.

Десантис не верит в идею предоставления Украине "карт-бланша", если Киев не будет использовать рычаги влияния для завершения войны с Россией.

Политик обещает, что в случае в случае избрания президентом любая помощь США будет оказываться исключительно с учетом окончания горячей фазы конфликта. Десантис утверждает, что деньги лучше потратить на борьбу с влиянием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, которая гораздо опаснее для Вашингтона, чем российская угроза Европе.

Государства-члены НАТО обязаны вносить больший вклад в борьбу с влиянием Китая, заключил кандидат в президенты от республиканцев.

Напомним, что несколько американских сенаторов-республиканцев призывали президента США Джо Байдена скорее отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг 21 сентября заявил о желании восточного региона вступить в Альянс. По его оценкам, НАТО не расширяется на восток.