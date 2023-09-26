Правоохранители РФ применили шокер против мужчины без сознания: он умер (фото)

Мужчина умер от отека мозга из-за полученных травм в больнице. Против правоохранителей возбудили дела.

На Сахалине (Российская Федерация) двое полицейских пытались разбудить без сознания мужчину в крови с помощью электрошокера. Об этом сообщило российское издание Baza.

"На Сахалине двое полицейских приехали к сильно пострадавшему мужчине и даже не вызвали ему скорую — вместо этого они пытались разбудить его с помощью электрошокера", — говорилось в сообщении.

Отметили, что это произошло в январе в городе Анива. Тогда майор Николай Кудрявцев и старший сержант Сергей Шаронов приехали на вызов в бар "Медведь". Возле заведения они встретили мужчину без сознания в крови. По сообщению очевидцев, пострадавший упал с табуретки и потерял сознание.

Российские правоохранители решили не вызывать скорую помощь, зато начали ударять электрошокером пострадавшего мужчину. Они надеялись вернуть его в сознание таким способом, однако этого не произошло. В результате сотрудники полиции пожали плечами и уехали.

В росСМИ рассказали, что позже мужчину доставили в больницу, однако медики не смогли ему помочь. Он умер от отека мозга из-за полученных травм через несколько дней.

Добавили, что против полицейского, который применил шокер, возбудили дело о превышении должностных полномочий. Однако уже в конце июля следователи возбудили дело по халатности. В нем фигурировали оба российских правоохранителя.

Пострадавший мужчина

Напомним, 2 августа росСМИ сообщили, что 67-летнего пенсионера отправили в тюрьму в Новосибирске. Мужчина в социальной сети "Вконтакте" оставил комментарий, в котором российское вторжение в Украину назвал "захватнической войной кремлевских фашистов".

В январе в Краснодаре Российской Федерации судили молодых супругов, которых обвинили в убийстве пятилетнего сына. Летом 2022 года мужчина и женщина избили ребенка из-за вины, на утро малыш не проснулся.