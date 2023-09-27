Египет ведет переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы, — Bloomberg

Известно, что уже второй раз за последние несколько месяцев закупка российской пшеницы египетскими государственными покупателями сталкивается с трудностями из-за попыток Кремля установить неофициальную минимальную цену.

Египет ведет переговоры с Россией относительно соглашения между правительствами, в рамках которого планируется закупка 1 миллиона тонн пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, желающие оставить свою личность в анонимности.

Согласно сообщениям, в этом сезоне обсуждали возможность поставки пшеницы из России в Египте. Пока нет информации о том, достигнуто ли соглашение между обеими странами.

Как отмечается в сообщении, Египет — один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, его считают важным маркером на глобальном рынке.

В течение прошлого года, по данным издания, его государственный покупатель начал осуществлять небольшие закупки пшеницы путем частных сделок, меняя традиционный процесс через тендеры. А с начала этого года, ему разрешено импортировать зерно и масло путем межправительственных соглашений.

По данным информаторов издания, это уже второй случай в течение последних нескольких месяцев, когда закупка российской пшеницы египетскими государственными покупателями сталкивается с трудностями из-за попыток России установить неофициальный минимум цены.

Министерство сельского хозяйства России не предоставило ответ на запрос о комментарии. Главное управление по поставкам товаров Египта, известное как GASC, также отклонило возможность комментариев.

Кто осуществляет закупку зерна в России

Активнее всего российскую пшеницу в августе покупал Египет. Для страны отгрузили 910 тонн. Второе место занял Алжир, причем экспорт РФ в эту страну вырос в семь раз — до 610 тысяч тонн. На третьем месте оказалась Турция с показателем в 481 тысячу тонн.

В пятерку покупателей российской пшеницы также попали Кения (поставки выросли в 12 раз — до 444 тысяч тонн) и Бангладеш, куда россияне отгрузили 319 тысяч тонн. Отмечается, что в августе 2022 года Россия в эту страну пшеницу вообще не экспортировала.

Отметим, с тех пор как в Москве заявили, что Россия выходит из зернового соглашения с 18 июля, российская армия уничтожила более 200 тысяч тонн украинского зерна. При этом в Кремле продолжают врать о том, что атакуют в Украине только военные объекты.

Напомним, сегодня, 27 сентября, спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что семь судов с украинским зерном успешно вышли по временному гуманитарному коридору из черноморских портов.