Голливудская забастовка окончательно завершилась: искусственный интеллект отныне будет "играть" по правилам

Новое соглашение голливудских сценаристов и производителей кино со студиями будет действовать до 2026 года и имеет аж 94 страницы текста. Однако его еще должны ратифицировать 11 500 членов профсоюза.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) и главные голливудские студии достигли предварительной договоренности, которая положит конец 146-дневной забастовке. Об этом пишет Axios, объясняя основные положения нового соглашения участников переговоров.

Трехлетнее соглашение об окончательном прекращении 146-дневной забастовки голливудских сценаристов содержит знаковые правила, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ) в голливудских проектах, то есть в таких областях интеллектуальной собственности, как актерское мастерство, издательское дело, журналистика. Кроме того, в соглашении зафиксированы надлежащие прозрачность показателей стримингов и бонусы за просмотры.

"Искусственный интеллект не может писать или переписывать литературный материал, а созданный искусственным интеллектом материал нельзя использовать для подрыва достоверности или прав сценариста, которыми он владеет персонально, а не в рамках определенной организации. Сценаристы могут использовать искусственный интеллект при выполнении услуг с согласия своих партнеров по производству, но их нельзя заставлять это сделать", — приводит Axios положения нового соглашения.

Кроме того, издание подчеркивает, что студии обязаны сообщать сценаристам, если какие-либо предоставленные им материалы сгенерированы с помощью ИИ или содержат части такого материала. Однако обязать сценариста использовать искусственный интеллект в качестве инструмента для создания текстов студия не может.

Забастовка голливудских сценаристов 2023 года Фото: Getty Images

Завоевала Гильдия и материальные бонусы в своей почти 5-месячной борьбе. Так, авторы стриминговых сервисов получат минимальное увеличение компенсации на 18%, но при условии, что в бюджет фильма заложено не менее 30 миллионов долларов. Также на 26% вырастут так называемые остаточные платежи.

"Для сериалов и фильмов, созданных для потокового просмотра, действует новая структура бонусов на основе количества зрителей, а также соглашение для студий об обмене данными с Гильдией по количеству часов трансляции таких проектов, как, например, оригинальный сериал Netflix", — пишет The Verge.

Довольно важное достояние бастующих — сложность закрытия проектов стриминговыми сервисами из-за якобы отсутствия интереса к ним, если фактические показатели или данные рейтинга не свидетельствуют об этом.

"Это означает, что Netflix, Disney Plus, Amazon и другие стриминги не смогут придумывать показатели или рейтинги. И хотя они, почти наверняка, будут подпадать под действие контракта о неразглашении, Гильдия сможет публиковать совокупные данные, что предоставит немного больше информации о стриминговом бизнесе", — отмечает издание.

Вместо этого члены профсоюза будут изучать новые детали соглашения, заключенного с Гильдией продюсеров кино и телевидения (AMPTP), и решать, будут ли они голосовать за его ратификацию 2-9 октября.

Причины забастовки в Голливуде — что известно

Американские сценаристы начали забастовку почти пять месяцев назад, а в июле к ним присоединились актеры. Это — крупнейшая забастовка, поразившая голливудскую индустрию за более чем 60 лет.

Причинами забастовки стали недовольство уровнем зарплаты и опасения использования студиями искусственного интеллекта, позволяющего не только писать тексты под именем известных сценаристов, но и использовать образы актеров без их ведома, при этом ничего не оплачивая.

В течение забастовки Голливуд остановил свою работу практически по всем направлениям — по правилам забастовки все 160 тысяч членов Гильдии актеров не имели права играть, петь, танцевать, выполнять трюки в фильмах или озвучивать их. Они даже не имели права присутствовать на церемониях награждения или участвовать в любых публичных проектах, включая общение с прессой.

Ранее Фокус писал о том, что Марго Робби появилась на забастовке актеров в Голливуде, а Дрю Бэрримор временно закрыла собственное ток-шоу из-за яростной реакции коллег.

Напомним, Фокус сообщал, что забастовка в Голливуде подвинула в прокате не только "Дюну 2", но и ряд других премьер.