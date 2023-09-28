Мощный взрыв в Ташкенте: вспыхнул таможенный склад аэропорта, – соцсети (фото, видео)

По предварительным данным МЧС Узбекистана, причиной взрыва в столице стала "сильная молния". В Сети пишут, что взрыв был такой силы, что от "склада почти ничего не осталось".

В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте произошел мощный взрыв и начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что взрыв прогремел на складах в промзоне Янгихаетского района. Местные жители сообщили, что взрывная волна ощущалась в 30 километрах от места происшествия.

Позже в паблике уточнили, что взрыв произошел на таможенном складе аэропорта, где в тот момент было много людей. По данным канала, возможной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе.

"Взрыв был такой силы, что от самого склада почти ничего не осталось. На данный момент службы скорой помощи вывозят пострадавших из эпицентра и везут в больницы", — отметили авторы канала.

В Telegram-канале Baza сообщили, что в близлежащих домах выбиты стекла и даже разрушены стены. На место взрыва отправили практически все экипажи скорых города.

В МЧС Узбекистана сообщили что взрыв произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик" в микрорайоне "Строители" Сергелийского района Ташкента. По предварительным данным ведомства, причиной стала "сильная молния".

"На месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС. На месте был создан штаб под руководством МЧС", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 2 июля, российские оккупанты провели мобилизацию граждан Узбекистана, которые прибыли в оккупированный город Мариуполь для проведения строительных и восстановительных работ.

Ранее, 7 июня, мы писали о том, что житель Ташкента решил повесить флаг Украины на балконе своей квартиры. Однако в его отсутствие правоохранительные органы с помощью крана поднялись на 8-й этаж и сняли флаг, который висел там уже более года.