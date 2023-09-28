Европейский Союз обсудит возможное расширение до 36 стран, — СМИ

Главный фокус неформальной министерской встречи — необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов.

В Европейском Союзе допускают возможность расширения до 36 стран-членов. Уже начались обсуждения относительно необходимых изменений. Об этом говорится в анонсе неформальной встречи министров, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией.

Известно, что встреча состоится 28-29 сентября в Мурсии в Испании. На ней обсудят общие вопросы и расширение ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 5 октября в Гранаде, где вопрос расширения также будет одним из центральных.

В анонсе отмечают, что главным фокусом неформальной министерской встречи в первый день, четверг 28 сентября, будет необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов.

"Эти два взаимосвязанных вопроса формируют основу для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время председательства Бельгии", — говорится в сообщении.

Кроме того известно, что во время этой неформальной встречи запланированы несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, которые нужны самому ЕС для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.

Вступление Украины в Евросоюз

По словам генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Натальи Форсюк, получить статус члена ЕС до 2029 года процедурно невозможно, поскольку Украине необходимо имплементировать огромное количество законодательных инициатив.

Форсюк в июне 2022 года отмечала, что украинцы должны полностью жить по европейским законам, все сферы жизни должны соответствовать европейским параметрам. Поэтому вступление Украины не может произойти в течение года. К тому же, сама по себе бюрократическая процедура утверждения членства в ЕС является достаточно длительной.

В ЕС считают, что Украина должна пройти реформирование определенных секторов. Семь блоков реформ, которые выдвинул Европейский Союз для сохранения статуса кандидата.

продолжение судебной реформы;

борьба с отмыванием средств;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

реформа Конституционного суда;

воплощение антиолигархического закона;

изменение законодательства о нацменьшинствах;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП.

Напомним, 31 августа на пресс-конференции в Толедо верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею об установлении ориентировочных сроков вступления новых государств .