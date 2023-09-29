В Пакистане подорвался террорист-смертник: по меньшей мере 50 человек погибли (фото)
В полиции подтвердили, что взрыв был совершен смертником, однако ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.
В результате взрыва возле мечети в городе Мастунг в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, который произошел в эту пятницу, 29 сентября, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Sky News и BBC.
Начальник полиции Белуджистана Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв был совершен смертником. По его словам, при попытке остановить нападавшего был убит старший офицер полиции.
Раненых доставили в ближайшие больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что подрыв автомобиля произошел в то время, когда люди праздновали день рождения пророка Мухаммеда.
Власти Белуджистана объявили чрезвычайное положение. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Тем временем другой взрыв произошел в мечети близ города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Количество жертв в результате взрыва в Хангу возле Пешавара пока неизвестно, но по данным полиции, несколько человек могут находиться под завалами.
Министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти заявил, что взрыв был "очень отвратительным актом" в Белуджистане и Хангу.
Известно, что гранича с Афганистаном и Ираном, Белуджистан является крупнейшей провинцией Пакистана и часто подвергается ударам вооруженных боевиков, в том числе "Техрик-и Талибан Пакистан" (TTP) или пакистанского "Талибана" и группировки "Исламское государство".
Однако TTP отрицает свою причастность к взрыву в пятницу, заявив, что такая атака противоречит ее политике.
Напомним, в пресс-службе Министерства здравоохранения Карабаха сообщили, что в результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран 25 сентября, погибло 20 человек.