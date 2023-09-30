В Бурятии грузовой поезд сошел с рельсов: что известно (фото)

Сход локомотива грузового поезда с рельсов подтвердили в РЖД. Расследованием инцидента занялась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ночь на 30 сентября в Российской Федерации, на территории Республики Бурятия, сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом написал местный Telegram-канал "Новости Бурятии".

Сообщается что происшествие произошло на 1069 километре железнодорожного пути между Северобайкальском и Нижнеангарском. По данным авторов канала, обошлось без пострадавших.

"На месте работает восстановительный поезд, задействованы 18 человек", — говорится в публикации.

Позже на канале добавили, что расследованием инцидента занялась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора.

На сход поезда в Бурятии также отреагировал холдинг "Российские железные дороги" (РЖД). В компании подтвердили, что на участке Северобайкальск-Нижнеангарск ВСЖД произошел сход локомотива грузового поезда.

"Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов", — заявили в РЖД.

Также сообщается о формировании комиссии по расследованию причин инцидента.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Поселке Погар Брянской области Российской Федерации прозвучали взрывы и было нарушено электроснабжение. По словам местных жителей, всего было слышно четыре взрыва.

Мы также писали о том, что ночью 30 сентября в Белгородской области Российской Федерации прозвучали взрывы. В российском оборонном ведомстве утверждают, что регион якобы подвергся обстрелу из РСЗО "Ураган". Медиа также сообщили о налете БПЛА.