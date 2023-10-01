Семеру проснулся: в сети появились кадры извержения вулкана в Индонезии (видео)

Специалисты отмечают, что пока выпадения "пеплового дождя" не произошло, однако местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 13 км.

В Индонезии в провинции Восточная Ява активизировался вулкан Семеру, выбросив столб пепла на высоту 1,5 км. Извержение произошло в воскресенье рано утром и было направлено на юго-восток в сторону реки Бесук-Кобокан. Об этом сообщает канал CNN Indonesia.

"По сообщениям с наблюдательного пункта вулкана Семеру, извержение вулкана произошло на высоте 1500 м к юго-востоку. Статус вулкана Семеру по-прежнему остается на уровне 3 или тревоги", — говорится в сообщении.

Несмотря на активизацию вулкана, так называемого выпадения "пеплового дождя" не произошло. Также специалисты не фиксировали извержения лавы.

Между тем местные власти предупредили, что существует опасность образования горячих облаков, лавы и лавовых потоков вдоль рек, расположенных выше по течению от вулкана Семеру. Поэтому жителям посоветовали воздержаться от всяких мероприятий в юго-восточном секторе в районе Бесук-Кобокан на расстояние 13 км от вершины вулкана.

Отметим, что вулкан Семеру последний раз был активен в начале декабря прошлого года. Тогда индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) сообщило о повышенном уровне опасности, после чего власти начали эвакуацию населения вблизи горы.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи. Местные власти сообщили, что в воздух было выброшено облака дыма на высоту в 7 км, а поток лавы растянулся на полтора километра.

В декабре 2018 в Индонезии проснулся самый крупный вулкан Сопутан на острове Сулавеси. Столб дыма поднялся на высоту до 5 км, но к счастью пострадавших не было.