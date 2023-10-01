Штраф или арест: в Москве хотят наказать мужчину, который разговаривал на украинском языке, — СМИ

Медиа пишут, что охранник разговаривал по мобильному телефону, находясь на посту, чем и привлек к себе нежелательное внимание.

В Москве сотрудника охраны на транспорте оштрафовали за разговор на украинском языке. Об этом сообщило росмедиа Baza в воскресенье, 1 октября.

По данным средства массовой информации, в полицию поступило заявление от командира роты противодействия беспилотным летательным аппаратам. Мужчина услышал, как сотрудник, стоящий на боевом посту, разговаривает по телефону "на иностранном языке". Вслушавшись, командир узнал украинскую речь и поспешил пожаловаться в полицию.

В итоге после проверки на 24-летнего Владислава из подмосковного Дедовска оформили административный протокол "за мелкое хулиганство", молодому человеку грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Отметим, что инцидент с украинским языком в Москве только за этот год — далеко не первый. В конце мая пассажирку самолета "Москва-Владикавказ" 34-летнюю Эллу И. задержали за чтение книги на украинском языке. Женщина воспользовалась рейсом авиакомпании "Победа".

Медиа сообщает о том, что у других пассажиров самолета поведение девушки вызвало подозрение. Россияне жаловались на то, что Элла часто просит воду у бортпроводников, пользуется уборной, а еще читает книгу на украинском языке. О девушке пассажиры рейса доложили начальнику аэропорта, а тот вызвал полицию. Эллу задержали, как только она сошла с трапа самолета. Ее доставили в отдел для разбирательств. Там у девушки якобы обнаружили украинские значки и стикеры на куртке, рюкзаке и телефоне. Ей грозит либо штраф, либо арест, если досудебное расследование и прокурор в суде признают ее виновной в "дискредитации ВС РФ". Также девушку могут лишить свободы на срок до семи лет.

Напомним, 29 сентября в Крыму мужчина забил до смерти пожилых украинцев. Мужчина пришел в дом супругов — 66-летнего Владимира и 58-летней Виктории — на Горной улице рано утром и забил людей битой. Тела подозреваемый спрятал на цокольном этаже. Полиции сообщил, что убил людей из-за того, что они критиковали Россию.

А в начале мая 2023 года в Москве разрекламировали гимназию с украинским букварем. Учебное заведение расклеило по всему району постеры с рекламой своих услуг, на котором была изображена девочка с книгой на украинском языке. Когда на учебное заведение начали жаловаться, в гимназии всю "вину" свалили на дизайнера, который изготавливал рекламные плакаты.