Экс-главу АП Украины Клюева госпитализировали в больницу в Москве, — росСМИ

Андрей Клюев находится в тяжелом состоянии в частной клинике Москвы. Его подключили к аппарату ЭКМО, по данным журналистов.

В Москве (Российская Федерация) в больницу госпитализировали бывшего главу Администрации президента Украины Андрея Клюева. Об этом сообщило российское издание "РЕН ТВ" со ссылкой на собственный источник.

"Экс-глава Администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев госпитализирован в Москве", — говорилось в сообщении.

Отметили, что сейчас Клюев находится в тяжелом состоянии в частной клинике, его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Андрей Клюев: что о нем известно

С 2010 по 2012 год Андрей Клюев был первым вице-премьер-министром Украины, с 2012 по 2014 — секретарем СНБО. 24 января 2014 года был назначен на должность главы Администрации президента Украины. 25 февраля 2014 года — подал в отставку. В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. В марте 2014 года его объявили в розыск, однако уже в апреле 2019 — его сняли с розыска Интерпола.

17 мая 2023 года ВАКС заочно избрал Клюеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревали в организации завладения и растрате бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий подконтрольных бывшему премьер-министру в размере более 195 миллионов гривен. Деньги были предусмотрены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

По сообщению издания "Слово и Дело" после 16 октября САП планирует направить в Высший антикоррупционный суд дело в отношении Андрея Клюева, подозреваемого в организации растраты более 195 тысяч гривен.

Андрей Клюев

Напомним, в феврале 2023 года в расследовании проекта "Гроші" говорилось о том, что СБУ разоблачила вражеский центр по подготовке скрытых агентов влияния Российской Федерации, которых внедряли в высшие эшелоны власти. Их руководство вели бывшие "регионалы" Владимир Сивкович и Андрей Клюев.

В 2019 году бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев пытался баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу в Донецкой области. Однако по закону, кандидат в депутаты должен проживать на территории Украины в течение пяти последних лет перед баллотированием, тогда как Клюев с 2014 года находился за пределами страны. В результате Центральная избирательная комиссия отказалась его регистрировать.