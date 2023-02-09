Сивкович "протащил" Гетманцева: СМИ выяснили, как "регионалы" готовили агентов влияния РФ (видео)

В расследовании проекта "Гроші" говорится, как бывшие политики Владимир Сивкович и Андрей Клюев развертывали в Украине агентурные сети. Некоторые эксперты уверены, что глава налогового комитета Рады "уничтожает украинский бизнес не хуже ракет ВС РФ".

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела беспрецедентную операцию и раскрыла вражеский центр по подготовке скрытых агентов влияния РФ. Их внедряли в высшие эшелоны власти, а руководство вели бывшие "регионалы" Владимир Сивкович и Андрей Клюев. Об этом говорится в расследовании проекта "Гроші".

Бывшие сотрудники украинских органов безопасности предупреждают, что Сивкович может использовать рабочие контакты в Украине для развертывания сети агентов.

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж в общении с журналистами сказал, что Сивкович работал в "особом отделе" в Германии во времена СССР. А в 1998 году он стал помощником второго президента Леонида Кучмы.

[ + – ] Владимир Сивкович проходит обвиняемым по делу о государственной измене

"Россия тут очень эффективно сработала — увидела, кто из Украины готов к таким направлениям и двигала их в политику", — рассказал эксперт.

Сивкович "протащил" Даниила Гетманцева

Журналисты выяснили, что Сивкович "протащил" во властные кабинеты нардепа и главу налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

"Да, я действительно был помощником-консультантом нардепа Владимира Сивковича в трех созывах. Но я не занимался политикой, не решал и не помогал решать никакие политические вопросы. Не был в составе никаких политических сил, партий и движений, которые поддерживал депутат", — приводят авторы материалы ответ Гетманцева.

Маломуж назвал это классической схемой внедрения "кротов" в высшие эшелоны власти.

Сивкович проходит обвиняемым по делу о государственной измене. В августе 2022 года Госбюро расследований завершило заочное расследование против Сивковича, его подозревали в разгоне протестующих на Майдане в ноябре 2013 года. По данным правоохранителей, Сивкович был вдохновителем и организатором силового разгона студентов.

Экономический эксперт Павел Себастьянович в общении с журналистами заявил, что Гетманцев уничтожает украинских производителей не хуже российских ракет.

"200 тысяч компаний исчезли. Все, что он делает — это против Украины", — заявил Себастьянович.

"Гетманцев был замечен в очень неоднозначных инициативах, которые эксперты окрестили "налоговыми диверсиями". А также в распространении кремлевских нарративов. Эксперты призывают проверить Гетманцева и всех бывших приспешников Сивковича-Клюева относительно возможного сотрудничества с агрессором", — сообщили расследователи проекта в Facebook.

Напомним, что Офис президента объявлял о запуске налоговой реформы, которая предусматривает снижение ставки НДС, налога на прибыль и на доходы физлиц до 10%.

Реформа предполагает отмену ЕСВ и увеличение военного сбора с 1,5% до 3%, а также переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Фокус в статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10" детально разбирал суть инициативы.

Даниил Гетманцев говорил о ненужности этой реформы. Политик называл эти планы "политическим пиаром во время войны".