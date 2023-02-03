"Историю не отпустим": в Офисе президента заявили о старте налоговой реформы в 2023 году

С помощью налоговой реформы в Украине хотят победить коррупцию и создать благоприятные и равные условия для всех компаний, которые занимаются бизнесом.

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В Офисе президента рассчитывают запустить новую налоговую реформу, в рамках которой будут снижены ставка НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10% в 2023 году. Об этом заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

По его словам, работа над законопроектом о налоговой реформе почти закончена, после согласования с Международным валютным фондом (МВФ) документ будет передан в Верховную Раду.

"Я уверяю всех, что мы эту историю не отпустим. Налоговая реформа — это фундаментальная, правильная вещь, и она обязательно будет проведена уже в этом году", — сказал Ростислав Шурма.

Он считает, что с помощью реформы будет устранена коррупция в налоговой сфере, а условия ведения бизнеса для все компаний станут одинаковыми.

"Есть множество бизнесменов, платящих зарплаты в "конвертах". И я понимаю, насколько сложно конкурировать с теми, кто платит зарплату в "конверте", потому что они экономят 40% налогов. Наша реформа изменит эту ситуацию и поставит всех в равное положение", — добавил замглавы Офиса президента.

Кроме налоговой реформы в Украине упростят передачу сельскохозяйственных земель под промышленные, энергетические, логистические или строительные объекты. Еще власти хотят обязать облэнерго предоставлять свободные мощности для подключения новых промышленных объектов и таким образом устранить практику взяточничества.

Налоговая реформа "10 на 10": что известно

В августе 2022 года в СМИ сообщали, что в Офисе президента появилась идея о концепции новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. Он отметил, что у идеологов реформы "все по 10" нет внятной аргументации о целесообразности своей идеи.

Внедрение налоговой реформы не поддержал и Нацбанк Украины. В частности, 16 декабря 2022 года там заявили: "Внедрение радикальной налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов, создает риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно — увеличение дефицита государственного бюджета".

Также Фокус рассказывал, что в Украине в 2023 году собираются переформатировать работу государственной налоговой службы (ГНС) и запустить концепцию "Налоговая в смартфоне". Власти, в частности, планируют расширить функционал электронного кабинета плательщика и добавить новые налоговые правила.