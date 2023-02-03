"Історію не відпустимо": в Офісі президента заявили про старт податкової реформи у 2023 році

За допомогою податкової реформи в Україні хочуть перемогти корупцію та створити сприятливі й рівні умови для всіх компаній, які займаються бізнесом.

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В Офісі президента розраховують запустити нову податкову реформу, в межах якої буде знижено ставку ПДВ, податок на прибуток і податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10% у 2023 році. Про це заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

За його словами, роботу над законопроєктом про податкову реформу майже закінчено, після погодження з Міжнародним валютним фондом (МВФ) документ буде передано до Верховної Ради.

"Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа — це фундаментальна, правильна річ, і її обов'язково буде проведено вже цього року", — сказав Ростислав Шурма.

Він вважає, що за допомогою реформи буде усунуто корупцію у податковій сфері, а умови ведення бізнесу для всіх компаній стануть однаковими.

"Є безліч бізнесменів, які платять зарплати в "конвертах". І я розумію, наскільки складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в "конверті" тому, що вони заощаджують 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх в рівне становище", — додав заступник голови Офісу президента.

Крім податкової реформи, в Україні спростять передачу сільськогосподарських земель під промислові, енергетичні, логістичні чи будівельні об'єкти. Ще влада хоче зобов'язати обленерго надавати вільні потужності для підключення нових промислових об'єктів і таким чином усунути практику хабарництва.

Податкова реформа "10 на 10": що відомо

У серпні 2022 року в ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента з'явилася ідея про концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: " Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10 ".

Раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про непотрібність цієї реформи. Він зазначив, що ідеологи реформи "все по 10" не мають чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї.

Впровадження податкової реформи не підтримав і Нацбанк України. Зокрема, 16 грудня 2022 року там заявили: "Впровадження радикальної податкової реформи, яка передбачає різке зниження ставок податків, створює ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно збільшення дефіциту державного бюджету".

Також Фокус розповідав, що в Україні 2023 року збираються переформатувати роботу державної податкової служби (ДПС) та запустити концепцію "Податкова у смартфоні". Влада, зокрема, планує розширити функціонал електронного кабінету платника та додати нові податкові правила.