В Україні представили концепт "Податкової у смартфоні": що передбачено (інфографіка)

Завдяки нововведенню платники податків практично не зустрічатимуться з державними органами, а податкових перевірок стане набагато менше. Реформу хочуть запровадити упродовж 2023 року.

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В Україні у 2023 році, окрім пенсійної реформи, хочуть переформатувати роботу державної податкової служби (ДПС) та запустити концепцію "Податкова у смартфоні". Влада, зокрема, планує розширити функціонал електронного кабінету платника та додати нові податкові правила. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він пояснив, що нова концепція передбачає масштабну діджиталізацію податкової служби, а саме:

модернізація контакт-центру ДПС;

зміна дизайну та розширення функціоналу е-кабінету платника податків;

запуск інтерактивного навчання як платників, так і власне податківців;

використання Smart-ФОП;

поява е-аудиту й автоматизація процесів обміну податковою інформацією.

За словами політика, в електронному кабінеті платника податків буде додано інформацію з держреєстрів, а сам кабінет буде синхронізовано зі сторонніми сервісами (наприклад, M.E.Doc) та банками. Серед нових функцій очікується, що з'явиться можливість подати заяву на відтермінування виплати чи розстрочку за податковим боргом.

[ + – ] В електронному кабінеті платника податків буде додано інформацію з держреєстрів Фото: Telegram/Гетьманцев

Система Smart-ФОП може стати чи не найпопулярнішим нововведенням. Завдяки цій системі підприємцю взагалі не потрібно буде працювати з податковою безпосередньо, оскільки оплата всіх податків відбуватиметься автоматично. Для цього ФОП третьої групи без найманих працівників через "Дію" мають укласти угоду з банком. Банк після цього буде в автоматичному режимі:

утримувати 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ;

надавати податковий доступ до всіх даних про зарахування коштів.

[ + – ] Оплату всіх податків хочуть зробити автоматичними Фото: Telegram/Гетьманцев

Навчання для платників податків передбачає, що податкові норми стануть зрозумілими для кожного лише після 14 днів навчання. Для цього планують створити університет.

Е-акциз дозволить усім без винятку українцям за допомогою "Дії" перевіряти підакцизні товари щодо сплати податків. Все відбуватиметься за допомогою системи QR-кодів — саме вони і наноситимуться на товар як акцизна марка, замінивши паперові аналоги.

За словами Гетманцева, "Податкова у смартфоні" вже викликала великий інтерес серед бізнесу. Усі нововведення ще обговорюватимуться.

Тим часом Офіс президента ініціює введення заборони на продаж цигарок та алкогольних напоїв за готівку. Як пояснив заступник глави ОП Ростислав Шурма, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку Офіс президента пропонує провести у країні.

Також Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав, кому в Україні потрібно декларувати доходи у 2023 році.