В Украине представили концепт "Налоговой в смартфоне": что предусмотрено (инфографика)

Благодаря нововведению налогоплательщики практически не будут встречаться с государственными органами, а налоговых проверок станет намного меньше. Реформу хотят внедрить в течение 2023 года.

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В Украине в 2023 году, кроме пенсионной реформы, хотят переформатировать работу государственной налоговой службы (ГНС) и запустить концепцию "Налоговая в смартфоне". Власти, в частности, планируют расширить функционал электронного кабинета плательщика и добавить новые налоговые правила. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что новая концепция предусматривает масштабную диджитализацию налоговой службы, а именно:

модернизация контакт-центра ГНС;

изменение дизайна и расширение функционала е-кабинета налогоплательщика;

запуск интерактивного обучения как плательщиков, так и самих налоговиков;

внедрение Smart-ФЛП;

появление е-аудита и автоматизация процессов обмена налоговой информацией.

По словам политика, в электронный кабинете налогоплательщика будет добавлена информацию из госреестров, а сам кабинет будет синхронизирован со сторонними сервисами (например, M.E.Doc) и банками. Среди новых функций ожидается, что появится возможность подать заявление на отсрочку выплаты или рассрочку по налоговому долгу.

[ + – ] В электронный кабинете налогоплательщика будет добавлена информацию из госреестров, Фото: Telegram/Гетманцев

Система Smart-ФЛП может стать едва ли не самым популярным новшеством. Благодаря этой системе предпринимателю вообще не нужно будет работать с налоговой напрямую, так как оплата всех налогов будет происходить автоматически. Для этого ФЛП третьей группы без наемных работников через "Дію" должны заключить соглашение с банком. Банк после этого будет в автоматическом режиме:

удерживать 5% единого налога и минимальный ЕСВ;

предоставлять налоговой доступ ко всем данным о зачислении средств.

[ + – ] Оплату всех налогов хотят сделать автоматическими Фото: Telegram/Гетманцев

Обучение для налогоплательщиков предусматривает, что налоговые нормы станут понятными для каждого всего после 14 дней обучения. Для этого планируют создать университет.

Е-акциз позволит всем без исключения украинцам с помощью "Дії" проверять подакцизные товары на предмет уплаты налогов. Все будет происходить с помощью системы QR-кодов – именно они и будут наноситься на товар в качестве акцизной марки, заменив бумажные аналоги.

По словам Гетманцева, "Налоговая в смартфоне" уже вызвала большой интерес среди бизнеса. Все новшества еще будут обсуждаться.

Тем временем Офис президента инициирует введение запрета на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства. Как объяснил замглавы ОП Ростислав Шурма, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для будущей налоговой реформы в Украине, которую Офис президента предлагает провести в стране.

Также Фокус в своем материале подробно рассказывал, кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году.