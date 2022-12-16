Податкова реформа "все по 10": у Нацбанку розповіли, що не так із ідеєю уряду

У Нацбанку вважають, що поспішати зі впровадженням нової податкової реформи не потрібно, адже у воєнний час це створить ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно — збільшення дефіциту державного бюджету.

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У Нацбанку України прокоментували нагоду провести радикальну податкову реформу. У регуляторі вважають, що під час війни вона може спровокувати серйозний дефіцит коштів і велику емісію гривні. Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит журналістів "Економічної правди".

"Впровадження радикальної податкової реформи, яка передбачає різке зниження ставок податків, створює ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно — збільшення дефіциту державного бюджету", — сказано в повідомленні.

У Нацбанку також наголосили, що дефіцит бюджету доведеться покривати "друком" гривні, хоча на 2023 рік планується відмова від грошової емісії. Окрім цього, чергова хвиля обговорення податкової реформи представникам Офісу президента й парламенту може піти не на користь переговорам України з МВФ.

"У разі податкових змін вони мають супроводжуватися ґрунтовними розрахунками компенсаторів втрат доходів бюджету й пенсійного фонду. В умовах війни потенціал для таких компенсаторів може виявитися суттєво обмеженим", — додають у НБУ.

Нагадаємо, днями нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький повідомив, що обговорення концепції нової податкової реформи продовжується. За його словами, у реформі податок на прибуток підприємств можуть замінити податком на виведений капітал. Ця ідея зараз активно обговорюється. Крім того, податок із доходів фізичних осіб і єдиного соціального внеску в новій податковій реформі хочуть об'єднати в один податок.

Податкова реформа: що відомо

У серпні 2022 року стало відомо, що в Офісі Президента з'явилася ідея про концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів відміну ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

А голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі Фокусу назвав ідею нової реформи безвідповідальною та пояснив: "Скасування ЄСВ на сьогодні не є ні можливим, ні розумним кроком".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як депутати врегулювали проблеми з пільговим ввезенням генераторів в Україну. Також ми писали, що в додатку державних послуг "Дія" підприємці можуть подати електронну декларацію та сплатити єдиний податок.