Перезапуск реформи "все по 10": у команді Зеленського розповіли про нові ідеї для реалізації

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В Україні продовжується робота над концепцією нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. До розробок уже підключено команду з Офісу президента, повідомив нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

"Ми справді розглядаємо зниження ставок податків, хоч і не говоримо про конкретний рівень, адже є певні директиви Європейського Союзу, продовжуються переговори з МВФ. Також ми плануємо провести соціологічні дослідження, щоб визначити, на які ставки люди реагують максимально позитивно", — розповів він.

За його словами, у реформі податок на прибуток підприємств можуть замінити податком на виведений капітал. Ця ідея зараз активно обговорюється. Крім того, податок із доходів фізичних осіб і єдиного соціального внеску в новій податковій реформі хочуть об'єднати в один податок.

"Ми хочемо прибрати право податківців тероризувати бізнес і щоб усі складники економіки не мали мотивації робити "скручування". Ми хочемо перейти на систему, за якої це буде невигідно", – пояснив Мар'ян Заблоцький.

Податкова реформа: що відомо

Нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

А голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі Фокусу назвав ідею нової реформи безвідповідальною та пояснив: "Скасування ЄСВ, на сьогодні, не є ні можливим, ні розумним кроком".

Також повідомлялося, що в Україні збираються скасувати пільгову систему оподаткування, за якою бізнесу дозволялося платити всього 2% від доходу замість довоєнних 5%. Це станеться вже в 2023 році.