Перезапуск реформы "все по 10": в команде Зеленского рассказали о новых идеях для реализации

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В Украине продолжается работа над концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. К разработкам уже подключена команда из Офиса президента, сообщил нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

"Мы действительно рассматриваем снижение ставок налогов, хоть и не говорим о конкретном уровне, ведь есть определенные директивы Европейского Союза, продолжаются переговоры с МВФ. Также мы планируем провести социологические исследования, чтобы определить, на какие ставки люди реагируют максимально положительно", — рассказал он.

По его словам, в реформе налог на прибыль предприятий могут заменить налогом на выведенный капитал. Эта идея сейчас активно обсуждается. Кроме того, налог с доходов физических лиц и единого социального взноса в новой налоговой реформе хотят объединить в один налог.

"Мы хотим убрать право налоговиков терроризировать бизнес и чтобы все составляющие экономики не имели мотивации делать "скрутки". Мы хотим перейти на систему, при которой это будет невыгодно", – объяснил Марьян Заблоцкий.

Налоговая реформа: что известно

Напомним, в августе 2022 сообщалось, что в Офисе Президента обговаривают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье:"Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

А глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

Также сообщалось, В Украине собираются отменить льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Это произойдет уже в 2023 году.