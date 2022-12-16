Налоговая реформа "все по 10": в Нацбанке рассказали, что не так с идеей правительства

В Нацбанке считают, что спешить с внедрением новой налоговой реформы не нужно, ведь в военное время это создаст риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно — увеличение дефицита государственного бюджета.

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В Нацбанке Украины прокомментировали возможность провести радикальную налоговую реформу. В регуляторе считают, что во время войны она может спровоцировать серьезный дефицит средств и большую эмиссию гривны. Об это Нацбанк сообщил в ответ на запрос журналистов "Экономической правды".

"Внедрение радикальной налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов, создает риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно — увеличение дефицита государственного бюджета", — сказано в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что дефицит бюджета придется покрывать "печатью" гривны, хотя на 2023 год планируется отказ от денежной эмиссии. Кроме этого, очередная волна обсуждения налоговой реформы представителям Офиса президента и парламента может пойти не на пользу переговорам Украины с МВФ.

"В случае налоговых изменений они должны сопровождаться основательными расчетами компенсаторов потерь доходов бюджета и пенсионного фонда. В условиях войны потенциал для таких компенсаторов может оказаться существенно ограниченным", — добавляют в НБУ.

Напомним, на днях нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что обсуждение концепции новой налоговой реформы продолжается. По его словам, в реформе налог на прибыль предприятий могут заменить налогом на выведенный капитал. Эта идея сейчас активно обсуждается. Кроме того, налог с доходов физических лиц и единого социального взноса в новой налоговой реформе хотят объединить в один налог.

Налоговая реформа: что известно

В августе 2022 года стало известно, что в Офисе Президента появилась идея о концепции новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

А глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как депутаты урегулировали проблемы с льготным ввозом генераторов в Украину. Так же мы писали, что в приложении государственных услуг "Дія" предприниматели могут подать электронную декларацию и оплатить единый налог.