Сівкович "протягнув" Гетманцева: ЗМІ з'ясували, як "регіонали" готували агентів впливу РФ (відео)

У розслідуванні проєкту "Гроші" йдеться про те, як колишні політики Володимир Сівкович та Андрій Клюєв розгортали в Україні агентурні мережі. Деякі експерти впевнені, що голова податкового комітету Ради "знищує український бізнес не гірше за ракети ЗС РФ".

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Служба безпеки України (СБУ) провела безпрецедентну операцію та розкрила ворожий центр з підготовки прихованих агентів впливу РФ. Їх впроваджували у найвищі ешелони влади, а керівництво вели колишні "регіонали" Володимир Сівкович та Андрій Клюєв. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Гроші".

Колишні співробітники українських органів безпеки попереджають, що Сівкович може використати робочі контакти в Україні для розгортання мережі агентів.

Ексглава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у спілкуванні з журналістами сказав, що Сівкович працював в "особливому відділі" у Німеччині за часів СРСР. А у 1998 році він став помічником другого президента Леоніда Кучми.

[ + – ] Володимир Сівкович проходить обвинуваченим у справі про державну зраду

"Росія тут дуже ефективно спрацювала — побачила, хто з України готовий до таких напрямків, і рухала їх у політику", — розповів експерт.

Сівкович "протягнув" Данила Гетманцева

Журналісти з'ясували, що Сівкович "протягнув" у владні кабінети нардепа та голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

"Так, я дійсно був помічником-консультантом народного депутата Володимира Сівковича у трьох скликаннях. Але я не займався політикою, не вирішував і не допомагав вирішувати будь-які політичні питання, не був у складі політичних сил, партій та рухів, які підтримував депутат", — наводять автори матеріали відповідь Гетманцева.

Маломуж назвав це класичною схемою впровадження "кротів" у вищі ешелони влади.

Сівкович проходить обвинуваченим у справі про державну зраду. У серпні 2022 року Держбюро розслідувань завершило заочне розслідування проти Сівковича, його підозрювали у розгоні протестувальників на Майдані у листопаді 2013 року. За даними правоохоронців, Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів.

Економічний експерт Павло Себастьянович у спілкуванні з журналістами заявив, що Гетманцев знищує українських виробників не гірше за російські ракети.

"200 тисяч компаній зникли. Все, що він робить, — це проти України", — заявив Себастьянович.

"Гетманцев був помічений у дуже неоднозначних ініціативах, які експерти охрестили "податковими диверсіями". А також у поширенні кремлівських наративів. Експерти закликають перевірити Гетьманцева та всіх колишніх поплічників Сівковича-Клюєва щодо можливої співпраці з агресором", — повідомили розслідування.

Нагадаємо, що Офіс президента оголошував про запуск податкової реформи, яка передбачає зниження ставки ПДВ, податку на прибуток та на доходи фізосіб до 10%.

Реформа передбачає скасування ЄСВ та збільшення військового збору з 1,5% до 3%, а також перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Фокус у статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа" все по 10" детально розбирав суть ініціативи.

Данило Гетманцев говорив про непотрібність цієї реформи. Політик називав ці плани "політичним піаром під час війни".