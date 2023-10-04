Прием украинских беженцев в Эстонии поддерживают лишь 60% населения, — СМИ

Члены эстонского парламента (Рийгикогу) в конце сентября согласились поддержать продление политики временной защиты Евросоюза для украинских беженцев еще на год, но поддержка среди эстонцев существенно упала.

Поддержка приема украинских беженцев в Эстонии существенно снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает эстонский новостной портал ERR.

Агентство отмечает, что, по материалам опроса компании Turu-uuringute, который она делала по заказу Государственной канцелярии, сейчас это самый низкий уровень поддержки в эстонском обществе, который наблюдался с февраля 2022 года.

"Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре было только 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема беженцев колебалась от 48 до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%", — приводит ERR данные опроса.

Компания подчеркивает, что треть респондентов против приема беглецов от войны из Украины, а остальные 10% вообще не задумываются об этом и выразили нейтральное отношение. Для сравнения: предыдущий опрос, который проходил в мае этого года, показал, что 73% эстонцев согласны предоставлять убежище украинцам, которые страдают из-за российской агрессии.

В то же время на результаты опроса влияет материальное положение респондентов: среди тех, у кого есть финансовые сложности, прием украинских беженцев поддерживают 42%; люди, которые имеют достаток, более доброжелательны — их насчитывается 66%.

Опрос Turu-uuringute проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

В конце сентября Эстония поддержала продление политики временной защиты для украинцев до 2025 года. Об этом говорилось в заявлении парламентского комитета по делам ЕС. Продолжение поддержки беженцев обойдется стране в 1,6 миллиона евро.

Председатель партии "Eesti 200" Лийза-Ли Пакоста подчеркнула, что продолжение поддержки необходимо, поскольку многие дома и рабочие места в Украине были разрушены, а мирных жителей до сих пор убивают.

"Многие люди не могут вернуться домой, потому что их дома уже нет, или они вынуждены бежать в убежище ночью. Рийгикогу решил продлить предоставление временной защиты украинским беженцам с войны", — отметила политик.

И добавила, что это дает возможность каждой украинской семье самостоятельно решать, продолжают ли они нуждаться во временной защите или стремятся вернуться домой.

Заместитель председателя парламента Мария Юферева-Скуратовская подтвердила, что приоритетом Украины является борьба за свою территорию и свободу.

"Сейчас украинским беженцам некуда возвращаться. Когда это время придет, конечно, мы готовы предложить поддержку", — сказала она, отметив, что еще нужно провести масштабные восстановительные работы.

Депутаты добавили, что политика может быть продолжена в будущем, но она должна быть согласована всеми государствами-членами ЕС.

Напомним, Фокус писал, что Европарламент одобрил создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро.

Кроме того, Фокус сообщал, что страны ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев.