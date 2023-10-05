Пашинян подписал декларацию, где фактически признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана (карта)

Европейские лидеры заявили, что остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, включающую Нагорный Карабах. Об этом сообщили на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Они подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении. А также выразили поддержку укреплению отношений между ЕС и Арменией.

Известно, что главы государств согласились с необходимостью предоставления дополнительной гуманитарной помощи Армении, "поскольку она сталкивается с последствиями недавнего массового перемещения карабахских армян".

Кроме того, представители Европейского Союза и главы Германии и Франции подчеркнули, что беженцы должны иметь возможность вернуться в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к их истории, культуре и правам человека.

"Они остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2), как указано в заявлениях президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Также в Европейском Совете призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угроз.

Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, а также сотрудничать в решении судьбы пропавших без вести и способствовать работе по разминированию.

Нагорный Карабах: карта

Военная операция Азербайджана в Карабахе: что известно

19 сентября правительство Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Это решение было принято в ответ на несколько инцидентов, включая стрельбу и взрыв грузовика.

Вооруженные силы Азербайджана начали активные военные действия, применяя тяжелое вооружение, против территории анклава. Это действие вызвало обеспокоенность мирового сообщества, и лидеры Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) для обсуждения ситуации.

20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.

В воскресенье, 24 сентября, Министерство обороны Азербайджана заявило, что конфисковало значительное количество военного оборудования, включая большое количество ракет, артиллерийских снарядов, мин и боеприпасов.

Капитулировавшее "правительство" Карабаха сообщило о 120 тысячах мирных жителей, которые не хотят быть гражданами Азербайджана и боятся этнических чисток после того, как азербайджанская армия вернула контроль над территорией своей страны.

Напомним, Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе. В пресс-службе Кремля заявили, что президент Ильхам Алиев принес извинения Москве и выразил глубокие соболезнования.